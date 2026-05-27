Pablo Sánchez 27 MAY 2026 - 18:13h.

Eder Sarabia confiesa que no sabía quién había descendido y confirma su futuro: "La locura"

No está al frente de un equipo desde su última etapa en el Sevilla

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El Elche tendrá que acometer importantes reformas este verano. Un par de días después de certificar la permanencia en LALIGA EA SPORTS, Eder Sarabia y su equipo anunciaron que no continuarían al frente. Los motivos, la inmensa mayoría de índole personal. Entre preguntas y dudas, lo único cierto es que el cuadro ilicitano está sin entrenador y que toca ponerse buscar. En el horizonte asoma una opción que seduce al club.

Se trata de García Pimienta. Según anuncia Deportes Cope Elche, García Pimienta estaría encantado de firmar por el Elche este verano. Tendría así la oportunidad de liderar un proyecto desde cero y en LALIGA EA SPORTS, donde también cuenta con experiencia al frente del Sevilla y de la UD Las Palmas. La misma información también añade que el club estaría dispuesto a contar sus servicios. La atracción entre ambas partes solo tendrá nuevos capítulos si se unen a negociar. Cabe recordar que la última aventura en los banquillos de Pimienta fue la pasada temporada en el Sevilla, donde fue destituido en la jornada 34.

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El adiós de Sarabia

El anunció de Eder Sarabia ha sentado como un jarro de agua fría en el entorno ilicitano justo después de lograr una celebrada permanencia. Las responsabilidades familiares son el gran peso que tanto él como su equipo de trabajo tienen en cuenta a la hora de tomar esta decisión.

"Es verdad que es un mundo muy exigente y que a veces desatiendes otras cosas que para un ser humano son muy importantes. Tenemos dos hijos pequeños que demandan mucho, la relación con mi mujer, mis amigos, mis padres, mi hermana... incluso también en lo profesional. No vamos a entrenar, no es que nos vayamos a otro sitio, no vamos a entrenar. Nos vamos a tomar unos meses. Ya estuvimos enfocando un poco una conversación con mi mujer y la gente que tenemos alrededor para enfocarnos en lo que queremos que es eso, ser un mejor padre, hijo, marido, entrenador, etc", expresó.