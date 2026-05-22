Fran Fuentes 22 MAY 2026 - 12:43h.

El técnico mostró su felicidad en la ciudad y recuerda una enseñanza del técnico cántabro: "No ser egoístas"

Eder Sarabia desmiente al árbitro, pide un cambio por la Real Sociedad e insiste con la carta: "Integridad no es eso"

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Éder Sarabia se la juega con el Elche ante el Girona, en toda una final para tratar de evitar el descenso. El técnico vasco ha expresado que se siente sumamente feliz de pertenecer al conjunto franjiverde, que ha encontrado la felicidad en la ciudad ilicitana y que viven con mucha responsabilidad el encuentro tan importante que tienen por delante. Del mismo modo, se ha acordado de Quique Setién, de quien fue segundo en el Real Betis y el FC Barcelona, y de una enseñanza que el cántabro le transmitió en la etapa que compartieron juntos. A continuación, sus palabras:

Y es que, conforme empezaba a valorar qué significaría lograr la salvación con el Elche, le empezó a temblar la voz: "Bueno, lo que estoy diciendo. Al final...(se emociona) Cuando uno se siente tan querido, cuando uno...(le tiembla la voz) bueno, eso, tiene la conexión con la ciudad, con la gente... Eso, mi hija es andorrana pero ha vivido aquí prácticamente siempre, y hoy me decía: 'Aita, tú eres el portero y yo soy el Elche'. Son cosas que van más allá del fútbol", explica, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa.

Entonces, se acordó una enseñanza que le transmitió su gran amigo: "Hace tiempo que Quique Setién me enseñó, entre otras cosas, a valorar los sitios a los que iba, valorarlos. Intentar ayudar a que crecieran. No solo pensar en mí como entrenador, que a veces tenemos la tendencia de ser egoístas y demás. Ser agradecido. Aquí solo puedo estar agradecido porque somos tremendamente felices. Yo, mi familia... todos", reflexiona.

Y es que el trabajo del técnico en el Elche le satisface mucho, y se siente muy feliz: "Venimos encantados cada día aquí. Hemos vivido en el Martínez Valero cosas increíbles. Y esta semana, con toda esa responsabilidad que tenemos, también lo estamos decidiendo vivir desde la felicidad, desde el disfrute, desde la ilusión y desde el reto. Y desde, como he dicho antes, quedar en la historia de este club y de esta ciudad para siempre", sentencia.