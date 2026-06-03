La Premier League, dispuesta a pagar un pastizal por uno de sus atacantes

El Oporto se lleva a la estrella del Elche CF: fichaje casi cerrado

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El Elche CF puede quedarse sin delanteros en este inicio de mercado de fichajes. Y eso que todavía estamos a principios de junio. Eder Sarabia contó el pasado curso con Rafa Mir, André Silva y Álvaro Rodríguez, pero los dos primeros tienen pie y medio fuera del club y el tercero podría marcharse por una buena suma de dinero.

Según informa el periodista Matteo Moretto, especializado en el mercado, hay varios clubes de la Premier League interesados en el fichaje de Álvaro Rodríguez, entre los que se incluyen el Bournemouth y el Hull City. De hecho, asegura que han llegado ofertas que alcanzan los 22 millones de euros.

Una cifra que, si se da, no podrían rechazar desde las oficinas del Martínez Valero. El delantero llegó hace solo un año procedente del Real Madrid a cambio de sólo 2 millones de euros, aunque el club blanco se guarda aún el 50% de los derechos. Es decir, que si se concreta la operación por esos 22 millones, cada entidad recibiría 11 millones.

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El Elche CF, sin entrenador y sin delanteros

Si se concreta la operación, el Elche podría quedarse sin ningún delantero en este inicio de mercado. Y sin entrenador, pues aún no tienen perfilado al sustituto de un Eder Sarabia que ya anunció su marcha tras lograr la permanencia en Primera.

Rafa Mir estaba en calidad de cedido y, a la espera de que se resuelva su situación judicial, deberá regresar al Sevilla FC. A priori, no hay demasiadas opciones de que vuelva a vestir la franja blanquiverde. En cuanto a André Silva, firmó un contrato de sólo un año y el Oporto está dispuesto a llevárselo este verano, ofreciéndolo un contrato de dos años que dejaría sin nada de dinero al cuadro ilicitano, pues se marcharía con la carta de libertad. Si también se marcha Álvaro, la parcela ofensiva del equipo se quedaría completamente huérfana, a la espera de nuevas incorporaciones.