Celia Pérez 27 ABR 2026 - 08:32h.

Toda la tangana la precedió una patada previa de Tasende por la que acabó expulsado

El Real Zaragoza condena lo sucedido y anuncia medidas disciplinarias con Esteban Andrada

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El derbi aragonés entre Huesca y Real Zaragoza acaparó este domingo todos los focos por uno de los incidentes más lamentables de la temporada. Una tangana brutal iniciada por un empujón de Andrada a Pulido, la posterior expulsión del meta blanquillo y a continuación su puñetazo al jugador oscense. Todo ello dio inicio a una trifulca final en la que también acabó expulsado Dani Jiménez, portero del Huesca, al lanzarse contra Andrada y propinarle un puñetazo. Si bien todo había comenzado con una falta previa de Tasende que el colegiado iba a revisar en el VAR y por la que también acabó expulsado.

El audio VAR de las expulsiones de Tasende y Dani Jiménez

VAR: "Dámaso te recomiendo una revisión para que valres una potencial agresión por tarjeta roja".

VAR: "Dámaso, mira, te vamos a mostrar, en primer lugar, una agresión por parte del dorsal número 3 del Zaragoza que da una patada al adversario".

Árbitro: "Vale, observo al número 3, ¿vale?".

Árbitro: "Perfecto, que le pega una patada, perfecto. Javi y posteriormente, enséñame la otra, lo otro que ha ocurrido".

VAR: "Vale, a continuación te vamos a enseñar una agresión del dorsal número 13 del Huesca que llega corriendo y golpea con el puño a un jugador, ¿vale?".

Árbitro: "Perfecto. Pues mira Javi, voy a quitar la amarilla al número 3. ¿Correcto? Del Zaragoza, Tasende, y voy a enseñarle la roja. Y al portero número 13 del Huesca también lo voy a expulsar por un puñetazo que le da al portero, ¿de acuerdo?".

VAR: "Correcto".

Tras el encuentro, representantes de uno y otro equipo pidieron perdón por lo sucedido con Francho Serrano, José Luis Oltra y un David Navarro que criticó lo que sucedió antes sin querer justificar en ningún momento la agresión de su portero. Un poco más tarde llegó el comunicado de la entidad blanquilla anunciando que tomará medidas disciplinarias con su jugador y posteriormente el vídeo de Esteban Andrada pidiendo perdón por lo ocurrido.