Celia Pérez 26 ABR 2026 - 20:58h.

El partido acabó con victoria por parte del Huesca

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El derbi entre el Huesca y el Real Zaragoza ha terminado con un final de locura. La tensión en un duelo clave en la zona baja que ha vivido un caos total ya en el tiempo de añadido con Esteban Andrada al protagonizar una auténtica ida de cabeza. En primer lugar, mientras el árbitro va al VAR a revisar una jugada, el meta le propina un empujón a Pulido que acaba en el suelo, el colegiado se vuelve y decide expulsarlo con roja directa, algo que provoca la ida de pinza del Andrada que se va lanzado a propinarle un puñetazo al jugador oscense.

Todo ello desembocó en una tangana final entre jugadores de uno y otro equipo implicados. Empujones, puñetazos y desencuentros en el que también acabó expulsado Dani Jiménez, portero del Huesca, al lanzarse contra Andrada y propinarle un puñetazo en la cabeza.

Todo ello ocurrió en un partido en el que el Huesca, nada más empezar el partido, en una primera llegada al área visitante, pudo inaugurar el marcador en el minuto 5 cuando Sielva lanzó un penalti que fue cometido por Saidu a Abad, pero Andrada le adivinó el lanzamiento raso y el portero zaragocista despejó el balón junto al poste derecho.

Tras el descanso, el Huesca salió mejor al partido y tuvo varias llegadas peligrosas al área visitante en los primeros minutos y bien pudieron adelantarse en el marcador en los minutos 50 y 53, a cargo de Luna. El dominio del Huesca se tradujo en otro penalti, en esta ocasión de Kodro a Jesús Alvarez, que volvió a lanzar Sielva transformándolo en el primer y único gol del partido en el minuto 65.

El gol encajado por el Zaragoza espoleó a los jugadores zaragocistas en busca del área contraria y del empate frente a un Huesca muy combativo y crecido con el marcador a su favor peleando cada balón como si fuera el último del partido.