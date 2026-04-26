Celia Pérez 26 ABR 2026 - 20:41h.

A falta del Cádiz-Las Palmas

El sorprendente fichaje que arroja el Big Data para el mediocampo del Real Madrid: ni Rodri ni Enzo Fernández

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Con gran parte de la jornada 37 disputada y a falta aún de cinco jornadas para que finalice la temporada, la permanencia en LALIGA Hypermotion se pone al rojo vivo. Y es que desde el colista, con 32 puntos, al décimo sexto, con 42, son diez los puntos que distancian a uno y a otros, con varios equipos implicados en una pelea que promete tensión hasta el final.

En el último puesto se encuentra la Cultural Leonesa, que ha vuelto a caer este fin de semana el Mirandés, complicándose así aún mucho más sus opciones para continuar en Segunda. Por encima de ellos, en la vigésimo primera posición, con 35 puntos, se encuentra el Real Zaragoza. El cuadro blanquillo ha caído este domingo en el derbi frente a un Huesca que se coloca en la décimo novena posición, un punto por encima, con 36 puntos. Entre ellos, el Mirandés, con 36 puntos también tras su victoria ante la Cultural.

La lucha por la salvación, al rojo vivo

De esta forma, todo sigue al rojo vivo en la zona baja. A la espera de lo que haga el Cádiz, en la décimo octava posición y marcando la salvación con 38 puntos, todo está muy apretado. Aún quedan cinco jornadas y 15 puntos en juego que puede provocar un final de alta tensión en la categoría de plata.

Hay que tener en cuenta que el conjunto cadista llega en plena crisis. Tras seis partidos en los que han caído derrotas, al banquillo ha llegado Imanol Idiakez para tratar de dar un giro a la situación y salvar al equipo de una caída libre sin freno. Su primera prueba de fuego será este lunes ante la UD Las Palmas, por lo que si consigue ganar podría aumentar la distancia con el descenso hasta a cinco puntos y tomar así algo de oxígeno.