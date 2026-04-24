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Vuelve Amath Ndiaye

Escribá y las bajas del Pucela ante el Sanse: del "problema muscular" al "ya está muy bien"

Amath Ndiaye, durante un partido del Real Valladolid
Amath Ndiaye, durante un partido del Real Valladolid.. ElDesmarque.
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ValladolidEl Real Valladolid vuelve a jugarse media permanencia en un partido de LALIGA Hypermotion. Cada vez quedan menos jornadas y el calendario aprieta para que los tres puntos lleguen cuanto antes y preferiblemente contra Real Sociedad B o Real Zaragoza, encuentros más asequibles que el resto contra UD Las Palmas, Deportivo de la Coruña, Racing de Santander y UD Almería. Para este duelo del sábado a las 16.15 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla ante el conjunto donostiarra, Fran Escribá recupera y pierde futbolistas.

El técnico valenciano destaca que no podrá contra con Iván Garriel por una lesión muscular, pero sí que podrá hacerlo con Marcos André da Sousa y un Amath Ndiaye al que ya ve preparado para tener minutos: "Garriel tiene un pequeño problema muscular y no va a estar. Marcos André está bien, le estamos cuidando. Amath está ya muy bien, va a venir convocado y, desde ese momento, tiene opciones de jugar".

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El técnico valenciano detalla que sus jugadores han rendido mejor en casa que fuera y que posiblemente hará cambios en el once inicial de cara a este importante duelo: "El equipo en casa está compitiendo bien, salimos enchufados e intensos. Lo de fuera no es un tema de dejadez. Habrá cambios, hemos hablado esta semana con los jugadores y les hemos hecho ver que no implican nada los últimos malos resultados. Queremos volver a estar muy metidos y tenemos ganas de que llegue el sábado. Esto es un deporte colectivo y cuando hay dos o tres que están mal el equipo lo nota y parece que juegas con dos o tres menos".

Sobre el encuentro y la mentalidad con la que afrontarlo, el entrenador explica cuál es el sentir del vestuario blanquivioleta antes de un duelo trascendental: "Hay tensión, no ansiedad. Es un partido muy importante y fundamental para alejarnos de lo de abajo. Si nosotros no fallamos, no tenemos que mirar al resto".

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