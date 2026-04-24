Adrián Gómez Sánchez 24 ABR 2026 - 10:37h.

Rotura del tendón rotuliano

La mala suerte de Ohio con las lesiones: llorando, en camilla y con gritos de dolor

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ValladolidUn Noah Ohio que venía al Real Valladolid para aportar se quedó con las ganas de hacerlo. Y es que, entre la lesión muscular con la que vino y la grave actual, sólo ha podido vestir la camiseta blanquivioleta durante 55 minutos, lo que supone un varapalo importante por el Club porque las esperanzas en ataque estaban depositadas en él y otro para el propio futbolista, que, a sus 23 años, ve como su carrera que pendiente de la evolución de esa recuperación.

Como se puede ver en la imagen que se muestra a continuación, el jugador subió una publicación con la indumentaria pucelana a su cuenta de Instagram, dejando este mensaje en español junto a un corazón violeta: "No fue mucho y eso realmente me duele, pero fue un gran honor representar a este hermoso club. Aúpa Pucela siempre".

Ohio no ha podido ser titular en ningún duelo con el Pucela y es consciente de que desde el momento en el que se pueda operar de la rotura del tendón rotuliano comenzará para él un duro calvario que se hará eterno. Le tocará recuperarse en el Utrecht FC, pero puede que ya no vuelva a jugar hasta el año 2027, ya que se trata de una de las lesiones más graves de rodilla para un deportista, debido a que el tiempo de recuperación está en torno a los ocho meses, aunque depende en gran medida de la evolución de la rodilla tras la intervención quirúrgica. De hecho, el 12 de abril de 2000, Ronaldo Nazário, expresidente del Real Valladolid, sufrió esta grave lesión y estuvo un año y medio sin pisar un terreno de juego de manera oficial. Cuando una temporada no va por buen camino, todo lo que puede salir mal parece que sale de la peor manera posible.