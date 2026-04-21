Adrián Gómez Sánchez 21 ABR 2026 - 16:16h.

Lesión de Sergi Canós que pasará por el quirófano: Qué tiene, parte médico y tiempo de baja

Rotura del tendón rotuliano

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ValladolidLas lesiones se han cebado con el Real Valladolid esta temporada 2025/2026. A la larga lista de lesionados durante tres meses o más, en la que ya estaban: Iván Garriel (rotura de menisco, tres meses), Amath Ndiaye (rotura de peroné, cuatro meses), Sergi Canós Tenés (rotura de cruzado, mínimo seis meses), Guille Bueno (rotura completa del ligamento cruzado anterior, esguince de ligamento colateral interno y lesión meniscal, más de ocho meses) y Marcos André da Sousa, que está jugando con una fisura en el menisco. A estos hay que sumarle a Noah Ohio, que salió entre lágrimas de Andorra y ya se conoce su grave lesión.

El parte médico de Noah Ohio

Tal y como ha informado el Real Valladolid, el parte médico no admite dudas: "Las pruebas diagnósticas practicadas han confirmado que Noah Ohio sufre la rotura del tendón rotuliano de su rodilla izquierda. El atacante cedido por el FC Utrecht, quien tuvo que abandonar el campo en la recta final del partido ante el FC Andorra, pasará por el quirófano y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución".

Misma lesión que tuvo Ronaldo Nazário y ocho meses de baja estipulados

La lesión del tendón rotuliano es una de las más graves de rodilla para un deportista, ya que el tiempo de recuperación está en torno a los ocho meses aunque depende en gran medida de la recuperación de rodilla tras la intervención quirúrgica. El 12 de abril de 2000, Ronaldo Nazário de Lima, expresidente del Valladolid, sufrió esta grave lesión. Se partió el tendón rotuliano de su rodilla derecha en la ida de la final de Copa italiana. Como contó MARCA por aquel entonces, se trata del tendón que habilita a la rodilla para correr, chutar, regatear y el doctor Gérard Saillant, que le operó estipuló alrededor de ocho meses de baja: "Los milagros no existen. Necesita por lo menos ocho meses de recuperación antes de volver a jugar y aun así tampoco puedo decir, ni yo ni nadie, que volverá a jugar. Será, en todo caso, un proceso largo y difícil".