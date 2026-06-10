Celia Pérez 10 JUN 2026 - 08:37h.

El delantero argentino, de nuevo en el punto de mira

El Barcelona reacciona a la oferta del Real Madrid al Atlético por Julián Álvarez: "En absoluto sorprendidos"

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Este verano tiene nombre propio. Y es el de Julián Álvarez. El delantero argentino, metido de lleno en el Mundial que está a punto de comenzar con Argentina, copa las informaciones deportivas de estos días con su futuro incierto en el Atlético de Madrid. Precisamente este martes se ha producido un nuevo revuelo con un comunicado oficial del Real Madrid, en el que aseguran que han realizado una oferta de 150 millones para fichar a Julián Álvarez, y posterior respuesta desde el Metropolitano, reaccionado con unas risas.

Pese a todo, la sensación en el cuadro rojiblanco es que Julián se quiere ir y todo ello lleva a Manu Carreño, en El Larguero, a cuestionar la actitud del delantero una vez finalice el Mundial. "He hecho una pregunta y he dicho '¿Podría Julián Álvarez declararse en rebeldía después del Mundial?' Y no me han contestado. Me mosquea mucho el silencio de Julián Álvarez", apuntó el presentador. .

"Es un chico que está muy bien rodeado familiarmente, es una familia humilde. Tiene un representante que tiene ganas de sacarlo. Seguramente crea él y su entorno profesional que pueda dar más de sí en otro equipo, con otro estilo de juego, con otro entrenador. Viene del City del Guardiola, viene al Atlético del Cholo. A lo mejor él entiende que necesita otra cosa", añadió al respecto.

E insiste en la actitud de Julián en el conjunto rojiblanco. "Me mosquea el silencio de Julián y a lo mejor termina el Mundial de fútbol y está en una situación en la que Julián dice me contáis lo que sea de mi futuro y cuando me lo contéis vuelvo. Esto es muy raro, que Julián lleve el Barça, el Real Madrid, el PSG", apuntó.

Y es que su aparente deseo de abandonar el Metropolitano lo relacionan con una mala relación con el Cholo, algo que Talavera niega categóricamente. "No es incompatible con que el representante diga quiere salir, oye hay una oferta mejor, hay un equipo, y que él diga vale, a decir que el esta infeliz en el Atlético de Madrid. No está infeliz en el Atlético de Madrid. Utilizar siempre el comodín del Cholo. Con el Cholo tiene una relación buena. Los mejores números de Julián en un club los ha hecho con el Cholo", afirmó.