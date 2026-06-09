Fran Duarte Madrid, 09 JUN 2026 - 12:00h.

Gonzalo Miró ha opinado con sinceridad sobre los rumores sobre el fichaje de Julián Álvarez por el Real Madrid

Crecen los rumores con el fichaje de Julián Álvarez por el Real Madrid y la afición del Atlético abre el debate: "A los ciervos..."

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El futuro de Julián Álvarez se ha convertido en el culebrón de este verano. Su nombre ha sonado con fuerza en el FC Barcelona y hasta provocó la respuesta, con vacile incluido, desde las redes sociales del Atlético de Madrid. Pues por si eso ya fuera suficiente para el aficionado rojiblanco, en las últimas horas han relacionado ahora al delantero argentino con el Real Madrid. Empezó solo como un rumor y ha ido cogiendo fuerza tras la información de Sky Sports confirmando que el club blanco tantea el fichaje de Julián. Un rumor que no gusta nada entre los colchoneros y uno de los que ya se ha pronunciado ha sido Gonzalo Miró.

Gonzalo Miró y su reacción a los rumores de Julián Álvarez y el Madrid

El tertuliano ha entrado en el debate sobre el futuro del ‘19’ rojiblanco en El Partidazo de COPE y se ha mostrado muy reacio a la información del periodista alemán Patrick Berger sobre Julián de que sería el elegido por Florentino Pérez para su oferta de 150 millones. Una decisión inaudita para Miró por parte de los nuevos propietarios del club, Apollo Sports Capital. "Me extrañaría que la primera decisión que toma el fondo de inversión que compra el club, la primera decisión sea vender a tu estrella al eterno rival", comenta el tertuliano y reconocido seguidor del Atlético de Madrid.

Para Miró hay una diferencia clara en la gestión que pueden llevar a cabo desde la nueva propiedad a la que haría alguien con un vínculo emocional con el club como Miguel Ángel Gil Marín. “Qué más le da el Real Madrid que el Aston Villa o el Barcelona”, argumenta Miró sobre la decisión de Apollo, siempre y cuando la oferta económica sea atractiva.

También ha señalado que este culebrón ha comenzado demasiado pronto para lo largo que es el mercado de fichajes. “El 8 de junio es demasiado prematuro”, sugiere antes de mostrarse muy cauto con esta información procedente de Sky Sports. “Que no lo hemos hecho nosotros, que han dicho los compañeros de Sky. Pero os estáis divirtiendo con la noticia”, sentencia.