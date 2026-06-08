Distintos medios apuntan a un tanteo desde el Santiago Bernabéu y una posible oferta de 150 millones

Verano largo y crucial para el Atleti

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De momento es sólo un rumor, pero va cogiendo fuerza: Julián Álvarez podría ser la bomba del Real Madrid. Ya anunció Florentino Pérez durante su entrevista en Horizonte que estaba preparando una oferta de 150 millones de euros para incorporar a un jugador de primer nivel. Algunas miradas apuntan a Michael Olise, otras al PSG con Vitinha como protagonista. Y mientras tanto, el delantero del Atlético de Madrid vuelve a cobrar relevancia tras varias semanas relacionado con el FC Barcelona.

El posible fichaje de Julián Álvarez por el Real Madrid

La noticia surge desde Sky Sports Alemania. La televisión no sólo sitúa a Julián como el posible fichaje bomba que planea hacer Florentino, sino que además asegura que el Real Madrid ya habría realizado un sondeo para incorporar al delantero. Y a su vez, señala que el Atlético podría estar abierto a una venta en caso de que llegue una oferta de 150 millones de euros, misma cantidad que se señalaba semanas atrás ante el interés azulgrana.

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Varios medios se han hecho eco de esta información. De momento, aseguran que el entorno del jugador y el entorno del Real Madrid no quieren comentar nada al respecto de estas informaciones y prefieren mantenerse al margen. Es decir, que ni confirman ni desmienten por ninguna de las dos partes, lo que ha provocado que la rumorología se dispare aún más.

Debate entre la afición del Atlético por Julián Álvarez

Mientras tanto, algunos aficionados del Atlético han abierto el debate en las redes sociales. Por un lado, se plantean si vender a Julián al Real Madrid por 150 millones de euros sería una buena operación. "A los ciervos ni agua", insinúan muchos hinchas rojiblancos. Otros, por contra, no lo verían con malos ojos. Y hay quienes incluso deslizan que preferirían verlo de blanco antes de venderle al Barça.

Sea como fuere, lo único claro a estas alturas es que nadie pone la mano en el fuego por Julián Álvarez. El jugador parece dispuesto a marcharse, pero sólo a un club que de verdad pelee por cotas mayores. El Barça parecía dispuesto a realizar una buena oferta, pero desde el Metropolitano no están dispuesto a vender al argentino por 100 millones de euros. Y sus tweets burlándose del Barça la semana pasada complican aún más su posible traspaso. Y todo ello por un jugador que, recordemos, sólo anotó 8 goles en LaLiga durante la pasada campaña.