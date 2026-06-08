Pablo Sánchez 08 JUN 2026 - 09:04h.

Bernardo Silva se deja querer en otra guerra Barcelona-Atlético del mercado de fichajes: "Es una opción"

Negociaciones abiertas entre ambos clubes

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El Atlético de Madrid afronta los primeros compases del mercado estival con varios frentes abiertos de gran importancia. Los más destacados influyen de forma directa sobre sus hombres de ataque. Por un lado está el interés del Barcelona en Julián Álvarez, una posibilidad que ha puesto patas arriba el entorno rojiblanco. También se habla en los últimos días de la salida de Sorloth rumbo a la Juventus. Dicha operación podría traer caras nuevas al vestuario del Atlético desde el mismo club italiano.

La posibilidad de que Sorloth recale en Turín está sobre la mesa. Y los números son bastante suculentos. Por un lado, el Atlético estaría abierto a negociar por una cifra que ronde los 30 millones de euros. Por otro, el contrato que la Juventus le ofrece al noruego es difícil de rechazar. Hablamos de cuatro millones de euros al año durante tres temporadas, algo más que lo que a día de hoy gana en el Metropolitano.

Las negociaciones están en marcha por un futbolista que no dejaría cojo el ataque del Atlético. Y es que el club no dejará que Sorloth se marche sin nada a cambio. Las primeras informaciones apuntaban a la posibilidad de que Vlahovic recale en el Metropolitano. El serbio se marchará este verano tras terminar contrato y ya ha sido ofrecido a los rojiblancos. Pero la operación podría incluir un fichaje conocido para la afición atlética.

Moneda de cambio por Sorloth

El futbolista que podría seguir vistiendo la camiseta del Atlético no es otro que Nico González. Según informa As, el argentino podría estar incluido en la operación de Sorloth. O, al menos, serviría para completar el trato entre las partes. Nico llegó al Atlético el pasado verano cedido por la Juventus con una opción de compra obligatoria de 32 kilos si cumplía una serie de objetivos. Estos no se han cumplido y el atacante está de vuelta en Italia, aunque su deseo es seguir de la mano de Simeone. La operación por Sorloth podría abrirle de nuevo las puertas del Metropolitano.