Fran Fuentes 05 JUN 2026 - 10:12h.

En Argentina ya le han puesto precio, aunque hay una carrera en toda regla para tratar de cerrar su fichaje

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Lautaro Rivero se ha convertido en una pieza muy codiciada en el mercado de fichajes. El central de River Plate se prepara para dar el salto a Europa, donde no le faltan novias. Su juventud, buenas maneras a nivel defensivo, buena salida de balón y, sobre el papel, un bajo precio le convierten en un futbolista muy apetecible que ya acapara numerosos intereses en todo el fútbol europeo. En LALIGA, Real Sociedad y Atlético de Madrid no le pierden de vista.

Así pues, según avanza el diario AS, la Real Sociedad tiene a Lautaro Rivero como una apuesta de presente y futuro. Por todos es sabido que el club txuri urdin busca a un defensa central que acompañe a Jon Martín en el eje de la zaga y, lejos de otras opciones con más veteranía como las de los dos años anteriores, donde apostaron por jugadores como Nayef Aguerd y Duje Caleta-Car, ahora Erik Bretos priorizaría otro tipo de perfil, dado que esas apuestas tampoco han tenido un rendimiento rotundo como para mantenerlas en el tiempo o buscar sus fichajes a título definitivo.

Pero, más allá de la Real Sociedad, el Atlético de Madrid también le sigue la pista. El periodista Sebastián Srur, quien cubre la actualidad de River Plate, apunta a que el Atlético de Madrid ya ha realizado una oferta por Lautaro Rivero. Afirma que se va a lanzar con fuerza para tratar de cerrar su incorporación, ya que el Cholo Simeone le sigue con mucho interés desde el pasado mes de enero,

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Precio, perfil y otros pretendientes de Lautaro Rivero, el fichaje que persiguen Atlético y Real Sociedad

Sin embargo, en Argentina apuntan a que clubes como Udinese, Borussia Dortmund, Tigres de México e incluso el Chelsea también han sondeado al zaguero argentino, por lo que ha pasado a ser una cuestión de velocidad a la hora de cerrar la operación. En este sentido, el coste de la misma, según informa el periodista Germán García Grova, especialista en el mercado de fichajes en Sudamérica, se elevaría a entre siete y diez millones de euros. Del mismo modo, Pablo Longoria, confirmado hace un mes y medio como nuevo director deportivo del Millonario, trabaja en su salida, intentando sacarle lo máximo posible.

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Así pues, Lautaro Rivero es un central zurdo de 22 años y 1.85 metros de altura que destaca por su sobriedad en el juego. Destaca en el juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo, va bien al corte, tiene buena lectura de las situaciones defensivas y, además, es muy eficaz en salida de balón. De hecho, tiene un gran desplazamiento de balón en largo, buscando cambios de orientación con su pierna zurda, incluso jugando en el perfil derecho de la defensa.

De este modo, el central argentino es una pieza muy codiciada de cara al mercado de fichajes de este mismo verano. Por ese precio, difícilmente el club que dirige Eduardo Coudet pueda mantenerle en plantilla por mucho más tiempo. Veremos si acaba en LALIGA, en Italia o en cualquier otro destino.