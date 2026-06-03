La Real Sociedad apunta el nombre de Oso con el Sevilla trabajando para blindarlo

Fran Fuentes 03 JUN 2026 - 22:39h.

Existen informes muy positivos del lateral hispano-argentino en el club txuri urdin

Juan Iglesias se despide del Getafe antes de fichar por el Sevilla

Compartir







La Real Sociedad trabaja en el mercado de fichajes de la próxima temporada con un problema en el lateral izquierdo. Y es que tiene hasta a cuatro futbolistas en esa demarcación: Sergio Gómez, Aihen Muñoz, Jon Balda, que promociona desde el filial, y Javi López, que regresa de su cesión al Real Oviedo. En este sentido, es claro que tendrá que deshacerse de dos, o incluso tres de ellos. Y es que las últimas informaciones apuntan al interés en Joaquín Martínez Gauna, más conocido como Oso, jugador del Sevilla FC.

Según adelanta el Diario AS, la Real Sociedad tiene apuntado el nombre del lateral sevillista, que goza de muy buena consideración en el cuerpo técnico y analistas del club. A sus 22 años y 1.83 metros de altura, le consideran un jugador muy polivalente, que se desenvuelve bien en labores defensivas, pero que tiene soltura y desparpajo a la hora de lanzarse al ataque. Algo que demuestran sus dos goles y tres asistencias en 21 partidos de LALIGA EA SPORTS.

PUEDE INTERESARTE Los cinco movimientos en duda de la Real Sociedad en el mercado de fichajes

Y es que el jugador tenía por delante a Gabriel Suazo e incluso a Kike Salas y César Azpilicueta en la rotación antes de empezar la temporada. Sin embargo, las necesidades apretaron debido a las lesiones de compañeros, y Matías Almeyda no dudó en echar mano del jugador del Sevilla Atlético. Su rendimiento en el equipo ha ido de menos a más, llegando a jugar como extremo en algunos partidos, y como carrilero o doble lateral en otros.

La intención del Sevilla con Oso: renovación y pilar de la primera plantilla

PUEDE INTERESARTE El Nápoles se lanza a por Álex Remiro: un fichaje para la Real Sociedad en la operación

Sin embargo, la postura del Sevilla en torno al jugador es clara. Y es que en el Ramón Sánchez-Pizjuán tienen marcada en rojo la tarea de renovar el contrato de Oso. Y es que, dada su juventud, su buen rendimiento en su primera temporada en la élite, le consideran una de las piezas sobre las que cimentar el próximo proyecto deportivo. Su buena actuación deportiva en este curso ha hecho que se gane tener una ficha del primer equipo, sumando una subida de salario y firmándole un contrato de larga duración.

Si bien es cierto que la situación económica de la entidad es complicada, inmerso en un proceso de venta que no parece tener fin y con la afición congregándose en los aledaños del estadio para criticar a la actual directiva, en la parcela deportiva son conscientes de que Oso puede ser un jugador que se revalorice de cara al futuro. Eso sí, la Real Sociedad acecha, y no es el único club que ha sondeado al jugador. Habrá que esperar acontecimientos.