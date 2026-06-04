Pablo Sánchez 04 JUN 2026 - 18:53h.

Erik Bretos ya ha decidido su primer fichaje de la Real Sociedad 26/27: redobla su apuesta

Excelente temporada con el Sanse

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La Real Sociedad encara el verano con muchas tareas pendientes. La mayoría de ellas encaminadas a que la plantilla de un salto de calidad para la próxima temporada. Se buscan cambios de caras y nutrir carencias. Todo ello mientras el club lidia con el futuro de jugadores jugosos en el mercado como Take Kubo o Aihen Muñoz. De cara al futuro, el cuadro txuri urdin ha completado la adquisición en propiedad de Kazunari Kita. Ahora será el club y Pellegrino Matarazzo los que tengan que tomar una decisión al respecto al chico del filial.

Desde el pasado verano, el Sanse cuenta en sus filas con un futbolista japonés en el que hay depositadas muchas esperanzas. Llegó cedido desde Kyoto Sanga por una temporada pero en el club han quedado tan maravillados que la intención ahora es que se quede. Por ello, abonará a su club de origen 1,5 millones de euros y seguirá ligado al filial de la Real, con alternancia en el primer equipo cuando el cuerpo técnico lo desee.

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La idea es que juegue en el Sanse pero que durante la semana tenga oportunidades en los planes de entrenamiento de Pellegrino Matarazzo para que vaya entrando en el rol del primer equipo, aunque será el técnico de Nueva Yersey el que tenga que dar un paso al frente ante esa decisión. Sin duda, una apuesta de futuro con un central de 20 años que apunta a firmar un contrato con la Real Sociedad hasta 2030.

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Los planes con la defensa

Una vez se confirme el fichaje en propiedad de Kita, está por ver qué plan ejecuta la Real con él este verano. La presencia de un buen número de centrales en el primer equipo deja en duda su presencia en la pretemporada con los mayores o con el Sanse. De momento se desconocen novedades. En lo que al primer equipo respecta, la intención es la de firmar a un central tras desechar la opción de mantener a Caleta-Car. Mientras tanto, desde las oficinas seguirán atentos a la progresión de un futbolista que ha deslumbrado esta temporada en LALIGA HYPERMOTION.