La Real Sociedad paga por el fichaje de Kazunari Kita: contrato y plan deportivo

Ángel Cotán 02 JUN 2026 - 13:58h.

Ha rendido a un nivel muy alto

Pellegrino Matarazzo ubica su próximo objetivo en la Real Sociedad: "A una hora de mi casa"

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La Real Sociedad ha despuntado como uno de los clubes que mejor trabajo realizan en materia de cantera. Desde los escalones inferiores en Zubieta hasta el primer equipo que dirige Pellegrino Matarazzo. Aunque abiertos al mercado, ahí se cocina un alto porcentaje del éxito de la entidad donostiarra. Entre esos fichajes, un porcentaje económico se destina a reforzar el Sanse. El último ejemplo que lo demuestra es el de Kazunari Kita.

En julio del pasado 2025, el club txuri urdin oficializaba la llegada del futbolista japonés bajo la fórmula de la cesión con opción de compra. De esta forma, la Real acudía al mercado de Japón a razón de un defensa central del que manejaban muy buenos informes.

Un total de 31 encuentros oficiales en LALIGA Hypermotion con el filial han bastado para apostar por ejercer esa opción de compra, tal y como avanzó el periodista Kazu Kakiuchi. Ahora, el Diario Vasco profundiza esta información y arroja detalles del contrato del zaguero, así como los planes deportivos de la Real Sociedad.

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Contrato de Kazunari Kita y plan deportivo de la Real Sociedad

El club donostiarra abona un montante de un millón y medio de euros para hacerse con la propiedad de Kazunari Kita. A las puertas de los 21 años, el central aún goza de un par de temporadas de margen para culminar su despegue al primer equipo. Y tendrá tiempo de hacerlo en la Real Sociedad, pues la citada fuente apunta a un nuevo contrato hasta 2030.

El plan inmediato con Kazunari Kita pasa por seguir creciendo en el Sanse, equipo con el que realizará la temporada, pero Matarazzo le seguirá de cerca. El estadounidense ya le llamó el pasado curso y podría estar a caballo entre los dos primeros conjuntos realistas.

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En Zubieta consideran al futbolista nipón un interesante activo de futuro. Con un rol muy titular en el filial, los miembros del cuerpo técnico del primer equipo estarán atentos a su evolución en la categoría de plata. Precisamente el eje de la zaga es una de las demarcaciones que Matarazzo quiere reforzar este verano.