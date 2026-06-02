Athletic y Real Sociedad coinciden por un fichaje de futuro desde Éibar

Ángel Cotán 02 JUN 2026 - 09:31h.

Tiene contrato en vigor

Edin Terzic pone el foco en dos apuestas de futuro del Athletic: hay un caso abierto

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La pelota dejó de rodar hace poco más de una semana en LALIGA EA Sports y las direcciones deportivas de nuestro fútbol ya echan humo. En año de Mundial, los clubes gozan de más oportunidades para pescar en el mercado de fichajes, aunque no solo hay que confeccionar las plantillas de los primeros equipos, también se trata de fortalecer a las canteras. Y si hablamos de entidades como Athletic Club y Real Sociedad, más aún.

Rojiblancos y txuri urdin acuden a sus alrededores en busca de potenciar a Lezama y Zubieta respectivamente. Para que esto ocurra, antes debe realizarse un importante trabajo de análisis, fase que, según informa DEIA, ambos clubes habrían protagonizado por un activo de la SD Éibar.

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Athletic y Real Sociedad coinciden por un fichaje de futuro

La citada fuente avanza el interés de los dos grandes equipos vascos por Lucas Sarasketa. El jugador vizcaíno de tan solo 19 años actúa en el filial armero en la posición de extremo izquierdo. Tras un curso con muchas oportunidades en la Segunda Federación, el Athletic es el más interesado por su fichaje, aunque la Real Sociedad también ha preguntado por él.

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Su principal aval es la polivalencia, pues Lucas Sarasketa ha demostrado una gran capacidad de adaptación a posiciones más defensivas como la del lateral. No solo Athletic y Real Sociedad están interesados por la contratación de un jugador con contrato en vigor en la SD Éibar hasta junio de 2027, por lo que su salida demandaría pasar por caja.

Sarasketa ya estuvo en Lezama en edad alevín, aunque acabó abandonando la disciplina rojiblanca en el verano de 2018. Ahora, los filiales de Athletic y Real Sociedad muestran interés por sus servicios, a sabiendas de las diferencias de categorías entre ambos. Por el momento, el chico está tranquilo ante la atenta mirada de clubes importantes.