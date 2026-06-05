Fran Fuentes 05 JUN 2026 - 15:12h.

Su traspaso costaría la mitad de su valor de mercado: es, a todas luces, una ganga

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El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se han visto las caras en este mercado de fichajes más de una ocasión. Y es que el enfado monumental del club rojiblanco ante el interés por Julián Álvarez acabó en una guerra en las redes sociales y acusaciones con lo del 'Caso Negreira'. Más allá de eso, el club que preside Joan Laporta prosigue con su hoja de ruta en busca de oportunidades que mejoren el plantel. Y, de nuevo, se ha encontrado con los de Enrique Cerezo. Ahora, con una operación de bajo coste y elevado rendimiento, de un jugador citado por España para jugar el Mundial. Hablamos de Alejandro Grimaldo, del Bayer Leverkusen.

Según informa Matteo Moretto, Alejandro Grimaldo "quiere volver a España", después de pasar diez años fuera, entre el Benfica y, desde el 2023, el Bayer Leverkusen. al lateral valenciano le siguen abiertamente Atlético de Madrid y FC Barcelona. Y, a sus 30 años, su deseo sería regresar para jugar en LALIGA, y podría hacerlo a cambio de apenas 10 millones de euros. Si bien es cierto que conjunto azulgrana cobra especial importancia para él, ya que jugó en el fútbol base azulgrana después de ser fichado desde el Valencia CF, la posibilidad de jugar de rojiblanco también sería importante.

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El fichaje de Alejandro Grimaldo cuesta la mitad de su valor de mercado:

Y es que, según el periodista italiano, la operación podría cerrarse muy rápido debido a su bajo coste, apenas 10 millones de euros. Y es que el jugador tendría una cláusula para salir del Bayer Leverkusen por esa cantidad, a todas luces, asumible para cualquiera de los dos clubes y escasa para un jugador de su calidad y trayectoria. Por lo tanto, una apuesta segura. Más aún teniendo en cuenta que su valor de mercado, según el portal especializado Transfermarkt, marca el doble: 20 millones de euros. Es decir, una ganga.

Sea como fuere, es una nueva ocasión en la que el Atlético de Madrid y el FC Barcelona tienen intereses cruzados. Ambos se debaten por un fichaje de apenas 10 millones y que, a todas luces, subiría el nivel competitivo en dicha posición. Habrá que esperar para conocer la decisión del futbolista.