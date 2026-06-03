El uruguayo repasa la actualidad colchonera y admite que no le gustó cómo se fraguó su salida del Atlético

Preguntan a Forlán por su histórico gol al Liverpool y se acuerda de José Antonio Reyes

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Diego Forlán no elude ningún tema. El uruguayo ha presentado este miércoles en Madrid su documental, que se estrenará a finales de mes en Movistar, y ha aprovechado para repasar la actualidad del Atlético de Madrid. Para empezar, ha defendido la temporada del equipo rojiblanco y la dificultad de llegar a una final de Copa y a semifinales de la Champions League. También ha tenido un mensaje para Julián Álvarez. Y como colofón, ha admitido que no le gustó cómo se gestó su salida del club rojiblanco.

Diego Forlán defiende la temporada del Atlético

Sobre el club, asegura que lo ve "muy bien" y lo compara con sus inicios. "Las exigencias son muy altas, el equipo y la institución han crecido en los últimos diez o quince años enormemente y hoy están a la altura de los grandes equipos de Europa, así que muy contento. Nosotros felices de poner ese puntal inicial de después de muchísimos años donde el club siempre estaba en la posición siete y ocho, fuera de posiciones europeas, y hoy en día, que el Atlético de Madrid no esté jugando una Champions sería catastrófico.

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Entiendo lo que la gente pretende, que son títulos, pero si ves cómo fue la temporada este año, tuvieron la oportunidad de jugar una final, y sólo hay uno que la gana y no le tocó al Atlético. Clasificar nuevamente para Champions. Y haber tenido la oportunidad de jugar una nueva final de Champions.

No soy conformista, pero tengo que entender que sólo hay uno que gana y no es sencillo. Lo bueno es que el Atlético siempre mejora, año a año, la plantilla y la calidad de jugadores y por lo menos es competitivo", comentó el charrúa.

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Forlán y la salida de Julián Álvarez: "Nadie indispensable"

También habló de una posible salida de Julián Álvarez. Y de nuevo, dejó una profunda reflexión: "Sería una lástima porque me gusta mucho. LO que ha crecido Julián, lo tengo muy bien visto de River, después el City. Creo que acá ha crecido muchísimo, ha mejorado, es un jugador que también asiste mucho, quizá por eso menos cantidad de goles.

Lamentablemente a veces la gente tiene que entender, por más que no todos queremos, que somos jugadores profesionales. Si no fuera jugador profesional, me habría quedado jugando en Uruguay, en Peñarol. Él llegó del City al Atlético y hoy puede tener una buena oferta, con el dinero que el club acepte, no va a dejar de ser un buen dinero para conseguir a otro jugador. No hay nadie indispensable en esta vida, lamentablemente.

Sería una lástima que se vaya, pero aparecerá otro si tiene que aparecer y es entendible que el jugador vea con buenos ojos la oportunidad de irse a otro equipo. Esto no significa que no quiera al club y si se tenga que quedar, no dé lo mejor. Somos profesionales y la camiseta que nos toque vestir la vamos a vestir de la mejor manera posible. Y eso es lo más importante.

Lo hemos disfrutado. Si tiene la oportunidad de quedarse sería espectacular, y si tiene la oportunidad de ir y se quiere ir y tiene una buena oferta, esperemos que el club ponga los números que tenga que poner y sea bastante el dinero, porque es un jugador que lo vale, y con ese dinero se pueda traer a otra futura estrella. Y si se puede mantener, que se mantenga lo más que podamos", declaró.

Diego Forlán y su salida del Atlético: "No era lo que hubiera querido"

Finalmente, al charrúa también le preguntaron por sus momentos más difíciles en el equipo colchonero. Y ahí, admitió que no le gustó cómo se gestó su salida del club: "Cómo me tocó irme no era lo que hubiera querido. Me parece que con lo que había sido todos esos años, cómo se había dado, lo que fue la Bota de Oro, el Pichichi, ganar la Europa League, la Supercopa, estar en la Copa del Rey, ese 2010 y 2011.

Nadie provoca nada, pero es algo que no fue lo que hubiera querido. Lo lindo de todo esto es que la gente me siga recordando con un cariño enorme y me lo demuestra cada vez que voy al estadio, el cariño es enorme. Me hubiera gustado irme de otra manera, pero es lo que tocó.

Feliz de lo que viví. Lo más lindo es que en ese momento venir al Atlético no era fácil, no es como hoy en día. Es como el Villarreal, la gente decía 'estás loco'. Y yo estaba convencido del Villarreal, y hoy en día es un equipo importante y la gente quiere ir. Lo mismo con el Atlético, en 2007 nadie quería venir, se había ido Fernando Torres, una figura y me vinieron a jugar sabiendo que estaba en un lugar muy cómodo en Villarreal para ir a un lugar donde todo eran problemas. Haber llegado ahí y que se cambie esa energía negativa es lo más grande, para mí y para el grupo que me tocó estar", comentó.