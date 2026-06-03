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Preguntan a Diego Forlán por su histórico gol al Liverpool y se acuerda de José Antonio Reyes

Diego Forlán y su gol al Liverpool
Diego Forlán, en la presentación de su documental. ElDesmarque
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Diego Forlán se acuerda de José Antonio Reyes. El exdelantero del Atlético de Madrid ha presentado este miércoles en la capital su documental, que se estrenará a finales de junio en Movistar. Allí, entre otras cosas, le han preguntado si aparecería su gol al Liverpool en la prórroga de la vuelta de semifinales de la Europa League de 2010, en Anfield. Y el uruguayo no ha podido evitar acordarse de Reyes, quien le dio la asistencia aquel día para llevar al equipo rojiblanco a Hamburgo.

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