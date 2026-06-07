Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 12:42h.

Bernardo Silva apuesta por decidir su futuro tras el Mundial

Pep Guardiola valora los fichajes de Bernardo Silva y Julián Álvarez y avisa al Barça con Hansi Flick: "Espero que no sea el caso"

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La relación entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se encuentra en uno de los peores momentos de los últimos años a raíz del interés culé en Julián Álvarez que ha provocado el enfado rojiblanco vía mensajes incluso en redes sociales. El argentino, eso sí, no es el único nombre cruzado en las direcciones deportivas de ambos clubes ya que tanto Deco como Mateu Alemany tienen apuntados nombres como los de Marc Cucurella o Bernardo Silva, que se deja querer por los catalanes.

El futbolista portugués es agente libre después de haber finalizado su contrato con el Manchester City y son varios los clubes que han llamado a su puerta. La Juventus parecía favorita hace unos meses pero los colchoneros se han colado por medio y también los azulgranas ante el que ha sido siempre un viejo deseo de Joan Laporta para el Barça.

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De momento, Bernardo Silva está concentrado con Portugal para el Mundial en el que los lusos llegan con un equipazo en busca de su primera estrella. A pesar de que decidirá su futuro tras el torneo, esto no evita que le pregunten por dónde jugará la próxima temporada, como sucedió este sábado después del amistoso contra Chile cuando, directamente, le cuestionaron acerca del Barcelona.

"Es una opción que tengo pero no he tomado una decisión todavía", respondió el centrocampista sobre el interés del Barcelona, que quiso calmar a sus pretendientes postergando su decisión: "La verdad es que tengo muchas opciones, y no voy a hablar de un club en concreto si aún no he tomado una decisión y si no estoy fichado por ese club".

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"Al final voy a intentar buscar un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante y el día que tome mi decisión lo van a saber", finalizó Bernardo Silva mientras Barça y Atlético de Madrid siguen tratando de convencerle.

Pep Guardiola elogia a Bernardo Silva tras salir ambos del City

El jugador de 31 años decidirá su destino tras nueve temporadas en el Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola, que también tuvo palabras de elogio para él al preguntarle si tenía encaje en el Barcelona de Hansi Flick: "Bernardo se adaptaría a cualquier equipo. Es demasiado bueno".

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Ante el final de su contrato con el cuadro sky blue, las negociaciones se centran en el jugador y en Jorge Mendes, su representante, con el que tanto Deco como Mateu Alemany mantienen una buena relación. Algo clave para convencer a un futbolista que, por su condición contractual, se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado.