La decisión de Bernardo Silva que lo cambia todo en torno a su fichaje

Fran Fuentes 03 JUN 2026 - 20:49h.

El luso pone fecha a su decisión, con Atlético de Madrid y FC Barcelona esperando

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La salida de Bernardo Silva del Manchester City tuvo una celebración por todo lo alto. El luso no renovará su contrato con el conjunto skyblue, que afronta un fin de ciclo con su marcha, la de Pep Guardiola y, muy seguramente, la de otros jugadores como Rodrigo Hernández. De este modo, el jugador se postuló para firmar por el Atlético de Madrid, aunque el FC Barcelona irrumpió con fuerza para tratar de cerrar su fichaje. En este sentido, 'novias' no le faltan, puesto que el Galatasaray también le envió una mareante oferta económica por tres temporadas. Sea como fuere, el jugador ha tomado una decisión que lo cambia todo de cara a definir su futuro.

Y es que, según adelanta Fabrizio Romano, periodista experto en el mercado de fichajes, Bernardo Silva tomará la decisión respecto a su futuro después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Es decir, que si firma por el Atlético de Madrid, el FC Barcelona, el Galatasaray o incluso la Juventus, que le mandó una oferta aunque con vagas esperanzas de ser aceptada, solo se sabrá al término de la Copa del Mundo.

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Ahora la pelota está en el tejado de los clubes, que pueden decidir perfectamente otear otras opciones que puedan llegar antes, priorizando que los entrenadores tengan cuanto antes a los nuevos efectivos para que estos se adapten mejor y lleguen frescos al arranque de la temporada. No obstante, un jugador como Bernardo Silva bien merece la espera.

La decisión de Bernardo Silva y las esperanzas de Portugal en el Mundial

O, al menos, después de que Portugal quede eliminada, si es que lo hace. De este modo, Bernardo Silva quiere enfocarse este mes y medio en descansar de toda la temporada y mantener el estado de forma para jugar con su selección durante el Mundial. No en vano, es uno de los torneos a los que los de Roberto Martínez llegan con un elenco de jugadores de mayor nivel. Al propio jugador del Manchester City se le suman los Cristiano Ronaldo, Rubén Dias, Rafael Leao, Joao Cancelo o Bruno Fernandes, entre otros. Razón por la cual en el país vecino tienen máxima confianza en poder hacer un buen papel.

De este modo, habrá que esperar, como máximo, finales del mes de julio, ya que la final del Mundial se disputa el próximo día 19 de julio. Aunque también es posible que Bernardo Silva se decida antes, siempre y cuando la selección portuguesa quede apeada del torneo en una fase temprana del mismo.