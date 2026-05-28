La última hora del fichaje de Bernardo Silva por el Atlético de Madrid: reunión decisiva

Celia Pérez 28 MAY 2026 - 11:34h.

El club rojiblanco está muy cerca de llegar a un acuerdo

El culebrón de Julián Álvarez no acaba: reunión clave en el Barcelona tras el fichaje de Gordon

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Julián Álvarez y Bernardo Silva son dos de los nombres propios que acaparan la actualidad del Atlético de Madrid. Si bien el delantero no tiene clara su continuidad en el conjunto rojiblanco, con rumores y pretendientes como el PSG y el Barça, el centrocampista luso ha terminado su contrato con el Manchester City y se erige como la gran opción de Mateu Alemany para reforzar el centro del campo del Cholo Simeone.

A sus 31 años, Bernardo Silva ya se ha despedido del club en el que ha estado las últimas nueve temporadas y ahora afrontar un verano con varios pretendientes en el frente. Con fuerza entra el cuadro rojiblanco, unido al deseo del futbolista de jugar en España, que ya está manos a la obra para conseguirlo. De hecho, según cuenta Yağız Sabuncuoğlu, el Atlético está muy cerca de conseguir cerrar un acuerdo con el luso.

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Es más, asegura que las partes se han reunido recientemente y que todo apunta a que pronto se llegará a un acuerdo para que el centrocampista vista la camiseta del Atlético de Madrid la próxima temporada.

En caso de conseguirlo, el Atlético daría un importante golpe en la mesa por uno de los jugadores más cotizados en los últimos mercados fichajes. El portugués tiene el deseo de recalar en el Metropolitano y tanto es así que habría puesto mucho de su parte para facilitar las negociaciones en cuanto a su salario.

La noticia podría no tardar mucho en salir a la luz. Tal y como contó Nacho Donado en ElDesmarket, el futbolista portugués quiere cerrar su futuro antes del comienzo de Mundial y el conjunto rojiblanco es un destino que le gusta. Al igual que el luso, el Atlético quiere moverse en el mercado antes de que empiece la Copa del Mundo y la predisposición del ex 'citizen' puede ser clave para que el acuerdo se oficialice más pronto que tarde.