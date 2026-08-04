Sadiq cumple el sueño de un aficionado del Valencia y le hace una promesa: "Te juro que lo voy a hacer"

Javi Rayo 04 AGO 2026 - 18:52h.

El pequeño valencianista tenía como sueño conocer al delantero nigeriano

El Valencia aprieta por Andoni Gorosabel con una gran ventaja y un 'favor' del Athletic

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Cristian ha acudido a las instalaciones de Paterna para cumplir su sueño. Este pequeño aficionado valencianista soñaba con conocer a Sadiq y ha visto como se hacía realidad. El carismático delantero le ha dado una grata sorpresa y le ha prometido dedicarle su primer gol en LALIGA de esta temporada. Eso sí, tendrá que hacer curiosa celebración que puede que hasta cree escuela.

Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.