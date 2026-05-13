El juego entre Sadiq y Jesús Vázquez en San Mamés que acaba en torta: "¿Me das café?"

Ángel Cotán 13 MAY 2026 - 10:00h.

El nigeriano marcó un gol clave por la permanencia

El enigmático mensaje de Hugo Duro con Sadiq: Del "me salvó" al "ambición que esto no ha acabado"

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El Valencia CF tomó aire en San Mamés y afronta la recta final de LALIGA EA Sports con la posibilidad de demostrar su ambición competitiva ante los suyos. A lomos de un inspiradísimo Stole Dimitrievski, los de Carlos Corberán aguardaron su momento en el partido y Umar Sadiq asestó un golpe decisivo en la segunda mitad. Antes, el intrépido delantero che protagonizó una escena con Jesús Vázquez que está viralizándose.

El plan del técnico valencianista salió a la perfección. Corberán se guardó en el banquillo las cartas de Sadiq y Ramazani, la pareja de moda en Valencia. Con 20 minutos por delante, los atacantes reventaron el partido ante el Athletic y certificaron la victoria visitante.

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En el caso del goleador de la tarde, su presencia en el banquillo ya comenzó a llamar la atención de las cámaras de El Día Después de Movistar Plus. Una petición de Sadiq a un miembro del cuerpo técnico y su juego con Jesús Vázquez, acaparan focos.

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Sadiq, Jesús Vázquez y el motivo de la bofetada en San Mamés

El nigeriano, justo antes del pitido inicial, lanzó una petición: "¿Me das café?". El miembro del cuerpo técnico de Carlos Corberán resolvió la papeleta con la siguiente afirmación ante la presencia de Jesús Vázquez: "Me voy a dar de beber a ellos y voy contigo, ¿Vale?". Mientras cumplía con su promesa, delantero y lateral izquierdo iniciaron un tímido juego.

Sadiq lanzó un trozo de esparadrapo a Jesús Vázquez, el canterano, ya sentado en el banquillo de San Mamés, no dudó en devolvérselo. Y entonces el nigeriano le propinó una torta. El joven defensor mantuvo la compostura y no dio más importancia a este curioso hecho que desde hace horas está corriendo como la pólvora en redes. Una más de Sadiq, un extraño y curioso delantero que está conquistando a la afición valencianista.