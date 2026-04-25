David Torres 25 ABR 2026 - 11:11h.

Cada vez que marca, el Valencia CF suma, llevaba dos meses sin ver puerta, pero su titularidad no está asegurada

Sadiq acepta el reto: "Soy Umar Pelé"

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ValenciaLlega una nueva jornada, la 32, y el Valencia CF ya prepara el compromiso con algunas dudas en su once titular. En el empate en Son Moix los suplentes fueron decisivos (Guerra, Rioja, Saravia...) pero el que salió más reforzado es Umar Sadiq. El Príncipe de Kaduna marcó dos meses después. Rompía una sequía pertinaz que le tenía preocupado y que lastraba al equipo. Nunca antes había estado tanto tiempo sin ver puerta en sus dos etapas en Mestalla. El dato no es baladí, porque cada vez que el nigeriano marca, el Valencia suma.

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¿Por qué es talismán Sadiq?

El resumen es sencillo: El Valencia CF ha sumado puntos en los siete encuentros en los que ha marcado el delantero Umar Sadiq. Sin ir más lejos, este martes en Son Moix permitió al equipo de Carlos Corberán rescatar un punto.

El gol llega dos meses después de su anterior diana, la que consiguió el pasado mes de febrero contra el Levante, también a domicilio, y que sirvió para certificar el triunfo de su equipo (0-2) en el derbi de la ciudad. Tres puntos más.

Viene del año pasado

Su racha, sus puntos añadidos cuando marca es una tendencia que comenzó la temporada pasada. Y es que, el atacante nigeriano jugó la segunda vuelta de la pasada campaña cedido en el club de Mestalla por la Real Sociedad y, en ella, estuvo más acertado. Entonces, Sadiq Umar anotó cinco goles en los 15 partidos disputados, lo que se tradujo en tres empates a domicilio y un triunfo en Mestalla. La victoria se alcanzó ante el Valladolid (2-1) mientras que a domicilio firmó tablas contra el Rayo Vallecano (1-1), Villarreal (1-1) y Osasuna (3-3), en este último compromiso hizo un doblete. Seis puntos en total que valieron la salvación. De esta forma, gracias a sus siete goles, el Valencia CF ha sumado diez puntos.

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No tiene la titularidad asegurada

Dicho esto, con sus dos tantos esta temporada en LALIGA desde que llegó en enero, todavía está lejos del pichichi del equipo, Hugo Duro (9 goles) y de su amigo e inseparable Largie Ramazani (5 dianas). Con todo, respecto al once titular es seria duda, ya que el madrileño está ya recuperado de las molestias musculares que le hicieron ser duda ante el Mallorca y, tras la titularidad de Sadiq, que disputó el partido completo, Hugo tiene serias opciones de volver al once.