David Torres 12 MAY 2026 - 18:43h.

El Valencia CF apela a la Fuerza de Mestalla y pide que su hinchada vaya todo de blanco ante el Rayo

Mestalla se conjura ante el Rayo Vallecano: "¡Todo al blanco!"

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ValenciaLo que empezó siendo un movimiento en redes sociales (Todos de blanco a Mestalla), iniciado por varios seguidores y la Curva Nord acaba de adquirir el rango de oficialidad. El Valencia CF apela a su afición ante el Rayo Vallecano para que vaya de blanco al estadio este jueves ante el Rayo. El club ha utilizado sus canales oficiales para, en valenciano, citar a su afición, que es la más fiel de España con una media del 90% de asistencia cada semana, para que sea la Fuerza de Mestalla. Para ello, el club hace suyo el "Tots de Blanc" (Todos de Blanco), para que su hinchada le dé los puntos necesarios para asegurar la salvación matemática y ¿quién sabe? si aspirar a algo más.

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Cómo surgió la iniciativa todos de blanco

Todo empezó en redes sociales, un usuario, Javier Bayarri, lo propuso después de la victoria en San Mamés. Era una forma de apoyar al equipo y también reivindicar la fuerza de Mestalla.

Después, la Curva Nord cogió el testigo y la iniciativa subió como la espuma. No en vano, es el principal grupo de animación en Mestalla y la que inicia los cánticos en el estadio, como se pudo comprobar ante el Atlético y creció como la espuma.

Los jugadores, tras el partido, como ha venido informando ElDesmarque, llamaron a Mestalla. Sabían que estaban en deuda con ellos y apelaban al apoyo de su afición para verlos este jueves y demostrarles que lo sucedido ante los canteranos rojiblancos fue un accidente. El último en sumarse a esta corriente ha sido Pepelu, uno de los capitanes y que ya asumió que tenían que ser ellos los que sacaran las castañas del fuego al equipo.

“El equipo tiene muchas ganas de volver a Mestalla, sobre todo, después del ultimo partido que no salieron las cosas y, desde el principio dar ese plus, sabiendo que la gente lo va a dar y darles una alegría con la victoria. La afición y el equipo tienen que estar juntos porque así es cuando se han sacado los mejores resultados. Mestalla tiene que ser un fortín y más ahora con la situación que llegamos y la victoria del otro día. Tenemos que acabar bien la temporada porque se lo merecen”, ha dicho Pepelu.