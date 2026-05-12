El Valencia CF recupera el título de campeón del mundo no oficial que perdió en 2004

El gol de Sadiq devuelve el título de campeón del mundo no oficial al Valencia 22 años después

Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Athletic Club: Una defensa notable, una meta sobresaliente

Compartir







Sí, sí, han leído bien. El gol de Sadiq devuelve el título de campeón del mundo no oficial al Valencia 22 años después. Y se preguntarán de qué va la cosa. La explicación es anecdótica y sencilla. Comenzamos por lo último. El Valencia CF ganó este domingo en San Mamés por 0-1 al Athletic Club. De esta forma, además de sumar tres puntos y respirar prácticamente salvado, le arrebataba el título de campeón del mundo a los de Valverde.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF tiene a prueba a dos futbolistas cameruneses internacionales sub 20

Por qué el Valencia CF es campeón del mundo no oficioso

La explicación es sencilla, el campeonato no oficial del mundo es una clasificación oficiosa que empezó con el primer partido oficial de clubes de la historia y funciona como el boxeo: el que gana al campeón en partido oficial se convierte en nuevo campeón. El Athletic ostentaba el título, pues se lo arrebató al Deportivo Alavés la pasada semana (2-4). Los de Quique Sánchez Flores habían hecho lo propio venciendo al Mallorca. El trofeo de campeón del mundo no oficial estaba en la Premier League, lo tenía el Manchester City, el Real Madrid se lo arrebató en la última Champions y pasó a España, dónde está todavía.

Es una anécdota, pero el Valencia CF no era campeón del mundo no oficioso desde 2004, cundo se lo arrebató el Real Madrid a los de Mestalla tras 12 partidos consecutivos conservándolo, recuerda el periodista José Alberto Chozas de La Media Inglesa. No obstante, se puede seguir el campeonato en directo en este enlace.

PUEDE INTERESARTE Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras el empate del Girona y el fin de la jornada 35

Y en España seguirá, pero no es seguro. El Valencia CF pondrá en juego su título este jueves ante el Rayo Vallecano. Si perdiera, los madrileños serían los nuevos campeones y podrían, a su vez, perderlo en la Conference ante el Crystal Palace regresando a Inglaterra. En caso de empate o victoria che, volverían a jugárselo ante la Real y luego ante el Barça.