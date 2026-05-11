David Torres 11 MAY 2026 - 13:22h.

Se trata del capitán Gaël Mougnol, centrocampista, y del meta Aba Ali, ambos internacionales sub 20 y que proceden del As Nylon

El plan del Valencia CF con la Academia

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ValenciaEl Valencia CF sigue ampliando su red de captación de jóvenes talentos dentro del plan que tiene con su Academia. Tras los ocho fichajes que hizo para el VCF Mestalla este invierno, algunos como Wanjala que han colaborado directamente en que el filial salve la categoría, vuelve a poner sus ojos en África como ha hecho con el primer equipo al cerrar el fichaje de Aliou Dieng, En concreto, con la temporada acabada, el filial valencianista va a tener a prueba a dos jóvenes cameruneses internacionales Sub 20.

No hay acuerdo de colaboración con el As Nylon: sólo son pruebas puntuales

Según se ha informado en Camerún, el Valencia CF ha firmado un convenio de colaboración con el AS Nylon, club de Brazzaville, capital del país africano después de haber roto relaciones con el Albacete por, según el conjunto camerunés, no haberse puesto al día con el traspaso de Christian Kofane al Bayer Leverkusen. Sin embargo, ElDesmarque ha podido saber que no hay ningún convenio ni ninguna colaboración firme con el club. Son dos futbolistas internacionales que están a prueba que, si gustan y encajan, podrían quedarse.

Así, tal y como se informa en Camerún (Actu Camerún) los dos prometedores jugadores del club del As Nylon que ya han viajado a España para realizar las pruebas se trata del capitán del equipo, el internacional sub 20 Gaël Mougnol, centrocampista organizador, y el también portero internacional sub 20 del mismo equipo Aba Ali. Los dos jugadores han llegado ya a Valencia (este fin de semana aterrizaron) y se probarán aprovechando que los de Óscar Sánchez han terminado ya la temporada.

Si convencen a los técnicos de la Academia podrían continuar en el conjunto de Mestalla ligados al VCF Mestalla por edad. Se espera que estén a prueba varias semanas y después decidir si se los quedan.