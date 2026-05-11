Ángel Cotán 11 MAY 2026 - 07:20h.

El ahora tertuliano fue muy crítico con la ambición del club

¿Está salvado matemáticamente el Valencia CF? Así van las cuentas

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El Valencia CF respira. El trabajado triunfo de San Mamés permite a los de Carlos Corberán afrontar los últimos tres encuentros ligueros con muchísima tranquilidad. Ahora, encarrilando prácticamente su permanencia en Primera División, es la hora de mostrarse ambicioso ante Rayo Vallecano, Real Sociedad y FC Barcelona. Sin embargo, Santi Cañizares no confía en la posibilidad de clasificarse para Europa. Y lo argumenta.

El que fuera portero che participó en la retransmisión del encuentro desde el micrófono de Tiempo de Juego COPE. Cuando corría el minuto 80 de partido y ya mandaba el tanto de Sadiq Umar en el luminoso de la nueva Catedral, Cañizares fue muy crítico con la ambición que se respira en el club. O mejor dicho, con la falta de ella.

Santi Cañizares zanja la posibilidad europea del Valencia CF

Su reflexión comenzó con una respuesta a un compañero que soñaba con la posibilidad de alcanzar los puestos europeos tras asaltar San Mamés: "¿Estás orgulloso de la temporada del Valencia? Ese es el nivel que pones tú. Escúchame, que ese es el nivel que le das tú al Valencia. A dos puntos de Europa... a ver si es un éxito ir a Conference ahora acabando octavo o noveno".

A ojos de Santi Cañizares, los propios propietarios de la entidad valencianista son los que no quieren que el equipo dispute encuentros en el viejo continente: "Puede ser que un año, tal y como están las cosas, el que descienda vaya a Conference. Venga ya, hombre. Nadie quiere ir a Europa, no quiere ir el dueño, el máximo dirigente, el entrenador, el jugador, etc. Ninguno cita Europa que debería ser un objetivo de naturaleza del Valencia. Ninguno. ¡Si no quieren! Ninguno ha dicho nada de Europa, solo el aficionado".

Por último, el ahora tertuliano señaló la irregular temporada que ha perpetrado el club bilbaíno: "El Athletic también está muy por debajo de las expectativas lógicas que se crearon a principios de temporada. Lleva jugando todo el año bastante mal. La gente está aburrida".