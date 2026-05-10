David Torres 10 MAY 2026 - 19:26h.

Está 5 puntos sobre el descenso y a 3 del séptimo

Carlos Corberán: "Los 42 puntos no garantizan la salvación a nadie"

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ValenciaEl Valencia CF logró una victoria salvadora en San Mamés que casi le da la salvación matemática, pero no está conseguida. "Los 42 no garantizan a nadie seguir en Primera este año", decía Carlos Corberán al finalizar el partido. Y razón no le falta, pero, según el ordenador está prácticamente hecho.

El Valencia CF, con un gol de Umar Sadiq en el minuto 72, ha logrado una victoria en San Mamés frente al Athletic Club (0-1) que le permite acariciar la permanencia en Primera División al tiempo que frena en seco la carrera europea del equipo rojiblanco. Los valencianos a falta de tres jornadas suman ya 42 puntos y tienen muy cerca la permanencia. En el minuto 72, poco después del triple cambio de Corberán en el que dio entrada a Ugrinic, Ramazani y Sadiq, los valencianos engancharon una rapidísima contra en la que Luis Rioja envió un excelente centro desde la izquierda que Sadiq, adelantándose a un Vivian poco contundente, cabeceó a la red.

Las opciones del descenso

El caso es que, a falta de tres partidos para el final, el analista de datos Fran Martínez cifra las opciones del Valencia CF de descender en un irrisorio 00,10 %. La victoria en San Mamés hace que sólo una hecatombe mande al conjunto de Mestalla a Segunda División. El profesor universitario considera que ocho equipos tienen más posibilidades que los de Mestalla de bajar.

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Es más, Fran Martínez se atreve a dar un dato que en Valencia está denostado porque el conjunto de Mestalla hasta la Jornada 35 se está jugando el descenso. Según sus cuentas, y el análisis de datos tras el 0-1, ante un rival directo, tiene más porcentaje de posibilidades de ir a Europa acabando en la séptimo posición de LALIGA. En concreto, Fran Martínez, le da un 3,78%.