David Torres 10 MAY 2026 - 22:31h.

Fotografía de los dos arietes sonrientes y juntos: "Ambición y esto no ha acabado!"

Carlos Corberán: "Los 42 puntos no garantizan la salvación a nadie"

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ValenciaEl Valencia, con un gol de Umar Sadiq en el minuto 72, ha logrado una victoria en San Mamés frente al Athletic Club (0-1) que le permite acariciar la permanencia en Primera División al tiempo que frena en seco la carrera europea del equipo rojiblanco. Los valencianos, por su parte, a falta de tres jornadas suman ya 42 puntos y tienen muy cerca la permanencia. El conjunto de Mestalla estuvo bien desde el principio gracias, entre otras cosas, a un motivado Hugo Duro. El atacante valencianista fue, precisamente, el protagonista de la primera de las dos acciones clave de la primera parte. En el minuto 26 el árbitro señaló penalti por un derribo de Yuri al propio Hugo Duro que el madrileño estrelló en el larguero.

Una oportunidad de oro perdida por el Valencia que alivió a un Athletic que diez minutos después recibió un inesperado mazazo con la lesión de Nico Williams. Pero ni por esas se podía calmar un Hugo Duro que estaba abatido.

El alivio de Hugo Duro

Sin embargo, por fortuna para sus intereses y los del Valencia CF, salió Sadiq en el 69 y salvó a Hugo Duro y al conjunto de Mestalla dándole tres puntos de oro que le sirven para garantizarse casi matemáticamente que ya no bajarán. El propio Hugo, al final del partido, colgaba un mensaje enigmático con Sadiq. No por la primera parte, "me salvó", reconociendo que le evitó el pesar de haber fallado un penalti, sino por la segunda.

Y es que Hugo, diciendo sin decir, ponía al lado la frase: "Ambición y esto no ha acabado!". Evidentemente, con LALIGA tan loca, no se puede descartar nada, pero si el Valencia CF gana al Rayo la semana próxima, tendrá la salvación matemática asegurada pero, paradójicamente, también se ganará la remota posibilidad de ir a San Sebastián pudiéndose jugar la clasificación europea.

Sadiq, la cara de la moneda

Si Hugo Duro fue la cruz, Sadiq fue la cara. El ariete del Valencia CF fue el autor del tanto valencianista. “Son tres puntos muy importantes para el equipo. Tenemos que seguir así”, decía al finalizar el encuentro.

Al tiempo Sadiq narraba su gol. “Ha sido en el primer balón que he tocado, pero lo más importante es el equipo, que trabajamos juntos".

"Ganar aquí es muy importante, en un estadio complicado. Todos lo sabíamos. Estamos muy contentos”, reflexionaba un Umar Sadiq que, como Hugo Duro, se abraza a su afición ante el próximo partido. “Ahora vamos a jugar en el Camp de Mestalla. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero siempre intentamos dar el máximo”.