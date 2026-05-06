David Torres 06 MAY 2026 - 08:47h.

Cañizares asegura "los jugadores necesitan un descanso para recargar las pilas"

Mestalla pide la dimisión de Corberán y canta "mañana es día libre" contra los jugadores

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ValenciaEl sábado pasado en la derrota contra el Atlético de Madrid en Mestalla, desde la Curva Nord se inició un cántico afeando a los jugadores que, al día siguiente, tuvieran día libre. El equipo perdió y la tensión pasó después a fuera del estadio (vídeo superior) y a la zona mixta, dónde Hugo Duro tuvo que responder sobre el asunto.

Así, le preguntaron al punta si, de aquí al final de temporada el Valencia CF merecía el equipo tener algún día libre, cuestión que molestó a Hugo Duro. "Creo que no es una pregunta para mí y creo que lo único que busca es que, qué quieres que te diga, para que luego me lleve palos, la verdad que no he contestado".

Santi Cañizares entra en la polémica de puntillas

En este escenario, Santi Cañizares, habitual comentarista de la actualidad deportiva del Valencia CF en la Cadena COPE, contestó a una pregunta de un oyente sobre el asunto. "¿Santi, te parece normal que Corberán conceda días de descanso con la situación en la que está el Valencia?", le preguntaron. Cañizares fue escueto en su respuesta y tampoco quiso mojarse en exceso.

"Los jugadores tienen que tener un descanso. Yo lo no lo he seguido mucho de los días de descanso porque es lo último que me importa este club"

"Los jugadores tienen que tener un descanso. Yo lo no lo he seguido mucho de los días de descanso porque es lo último que me importa este club. El problema es que dicen que ha habido muchísimos más de los habituales. Pero claro que tienes que descansar, porque si no descansas no cargas esas pilas", aseguró el cancerbero de Puertollano debatiéndose entre su faceta como ex jugador y la de analista de la actualidad. El equipo, no obstante, descansó conforme a la pauta que se marca desde el cuerpo técnico con días de antelación y nada tiene que ver en la planificación. Esta semana, por ejemplo, volverán a descansar (los no lesionados) el jueves, pero la próxima, con partido entre semana, el calendario cambiará.