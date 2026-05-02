David Torres 02 MAY 2026 - 19:52h.

Hugo Duro critica la actuación del linier

Mestalla pide la dimisión de Corberán y canta "mañana es día libre" contra los jugadores

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ValenciaEn la grada de Mestalla se escuchó por primera vez esta temporada "Mañana es día libre", un cántico con sorna contra el vestuario por su mal partido ante el Atlético. Al finalizar el choque, la tensión se trasladó a la calle y también en cierta medida a la zona mixta. Así, le preguntaron al punta si, de aquí al final de temporada el Valencia CF merecía día libre, cuestión que molestó a Hugo Duro como se ve en el vídeo superior. "Creo que no es una pregunta para mí y creo que lo único que busca es que, qué quieres que te diga, para que luego me lleve palos, la verdad que no he contestado"

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Hugo Duro, quedan cuatro finales

Poco antes, Hugo Duro, jugador del Valencia CF, ha analizado para VCFMedia lo sucedido en el partido que se ha disputado en el Camp de Mestalla ante el Atlético de Madrid (0-2), correspondiente a la jornada 34 de LaLiga 2025-2026.

Balance del partido

“El equipo creo que no ha estado mal. Era un duelo igualado y en un saque de banda que defendemos mal nos hacen el primero, nos hemos ido arriba y nos han marcado el segundo que nos ha acabado de matar”

Encuentro complicado

“Está claro que nosotros nos jugamos la vida y eso a veces se te puede volver en contra por la ansiedad de tener un buen resultado. Rama ha tenido un disparo al poste que podría haber cambiado el partido”.

Seguir peleando

“Hemos intentado generar más desborde por fuera, más presencia en el área. Eso también tiene un riesgo. Tenemos que pensar en el siguiente partido porque nos estamos jugando la vida y no es momento de bajar la cabeza”

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“Quedan cuatro finales que hay que afrontarlas como tal. Está la cosa muy apretada. Somos un montón de equipos y hay que ganar partidos para asegurar la salvación”

Gol anulado

“Se equivoca el juez de línea levantando el banderín. Es una persona y se puede equivocar. Nos ha pedido disculpas y me gustan las personas que reconocen sus errores. En el gol de Sadiq primero pita falta mía y dice que lo tiene claro. No lo tendría tan claro cuando ha dicho que la falta era mía”.

Cuatro partidos por delante

“Quedan cuatro finales que hay que afrontarlas como tal. Está la cosa muy apretada. Somos un montón de equipos y hay que ganar partidos para asegurar la salvación”