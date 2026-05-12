David Torres 12 MAY 2026 - 18:16h.

Pepelu también sabe que están en deuda con Mestalla

Pepelu lo asume: "Somos nosotros los que nos hemos metido en este lío y los que tenemos que sacarnos"

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Valencia"Hasta ahora siempre jugábamos con un 6, un 8 y un 10. Sabíamos que el Athletic es un equipo muy agresivo, que va a presionar mucho, y la manera de superar esa presión era un doble pivote para controlar las posiciones con un doble ‘6’. Ese es el motivo principal de jugar hoy con un doble pivote. También, Pepelu ha mostrado mucho carácter y personalidad en un momento complicado, era una recompensa también a su manera de ayudar al equipo", explicaba Carlos Corberán tras la victoria ante el Athletic en San Mamés.

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Pepelu valida el experimento de Corberán

El capitán, que antes del partido, ya había advertido que ellos son los que tenían que sacar las castañas del fuego al Valencia CF; sabía que volvía a su posición natural pero con un compañero nuevo.

Días después, el propio Pepelu validaba el experimento al que Carlos Corberán no se había atrevido a probar semanas antes. “Siempre quiero jugar y donde me ponga el entrenador voy a cumplir. El equipo es lo más importante. El otro día coincidí con Guido y también me sentí cómodo. Todos nos podemos adaptar y ser compatibles dentro del equipo”, reconocía en VCF Media.

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Ganas de volver a Mestalla

En su charla, además, Pepelu, se sumaba a la corriente de que el equipo está en deuda con la afición. “El equipo tiene muchas ganas de volver a Mestalla, sobre todo, después del ultimo partido que no salieron las cosas y, desde el principio dar ese plus, sabiendo que la gente lo va a dar y darles una alegría con la victoria. La afición y el equipo tienen que estar juntos porque así es cuando se han sacado los mejores resultados. Mestalla tiene que ser un fortín y más ahora con la situación que llegamos y la victoria del otro día. Tenemos que acabar bien la temporada porque se lo merecen”.

"El equipo tiene muchas ganas de volver a Mestalla después de la espinita del último partido, que no salieron las cosas"

A lo que el capitán añade: "Nuestra mentalidad es salir con confianza en Mestalla y salir a ganar al Rayo. El equipo tiene muchas ganas de volver a Mestalla después de la espinita del último partido, que no salieron las cosas. Dar ese plus y darle una alegría y una victoria. La afición y el equipo tienen que estar juntos porque así es cuando más triunfos se han logrado”