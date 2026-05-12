David Torres 12 MAY 2026 - 07:17h.

Mestalla se conjura ante el Rayo Vallecano: "¡Todo al blanco!"

El Valencia CF se juega el futuro en Mestalla

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ValenciaSin tiempo para saborear nada y para descansar, Valencia CF y Rayo Vallecano cruzarán sus caminos este jueves en Mestalla para disputar el encuentro correspondiente a la Jornada 35 de LALIGA EASPORTS. Los dos equipos llegan en un pañuelo, salvados virtualmente y todavía con definir su futuro final en la competición de la regularidad. Los madrileños, eso sí, con las energías puestas en la final de la Conference League del próximo 27 de mayo, mientras que los valencianistas saben que tienen una deuda con Mestalla y necesitan ganar para congraciarse con su afición y certificar la permanencia. En juego, además, está la clasificación europea. El Rayo, que empató ante el Girona este lunes, sigue un punto por encima de los de Mestalla con 43 puntos.

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El posible once titular del Valencia CF

El Valencia CF tiene cuatro días para preparar el encuentro, tiempo prudencial (su rival tendrá un día menos) para que los futbolistas que más jugaron en San Mamés puedan descansar. Además, como Corberán hizo cinco cambios ante el Athletic, prácticamente tendrá los mismos disponibles ya que es complicado que Lucas Beltrán llegue a tiempo. De esta forma, el técnico podría repetir el once titular que alineó en la Catedral, aunque no es descabellado pensar que podría intercambiar alguna posición. Para el duelo siguen siendo bajas Thierry Rendall, Dimitri Foulquier, José Copete y Mouctar Diakhaby.

Así, de inicio Stole Dimitrievski estará en la portería. Por delante de él formará una línea de cuatro con Renzo Saravia, Cömert, Tárrega y Gayà. En la medular, la gran duda es si habrá doble pivote defensivo con Guido Rodríguez y Pepelu o si entrará Ugrinic por el de Denia. Javi Guerra hará de enganche; mientras que en las bandas, Luis Rioja parece fijo y podría entrar Ramazani en detrimento de Diego López. Arriba, Hugo Duro y Sadiq parten con las mismas opciones. El que no sea titular, entrará después.

El once titular del Rayo en Mestalla

El Rayo Vallecano llega a Valencia con menos días de descanso ya que jugó este lunes. Los madrileños están, como el Valencia, virtualmente salvados y aún con opciones de entrar en Europa vía Liga. Para el duelo son baja Luiz Felipe que se pierde el resto de la temporada e Isi Palazón, sancionado. Se espera que, con tiempo todavía para preparar la final, Íñigo Pérez apueste por su once de gala en Mestalla aunque hará rotaciones. Dependerá de cómo se recuperen los Batalla, Andrei, Ciss, Chavarria, Lejeune, Óscar, Unai López, Pedro Díaz, Fran Pérez, De Frutos y Camello; titulares en el empate contra el Girona.

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Con todo, si impera la lógica y no hay lesiones, el héroe europeo Batalla estará en la portería; por delante de él formará una línea de cuatro con Ratiu y Chavarría en los costados y Mendy y Lejeune en el centro de la zaga; Pathé Ciss y Unai López o Gumbau formarán el doble pivote escoltando una línea de tres con Álvaro García o el Pacha Espino, Camello y Jorge De Frutos o el ex valencianista Fran Pérez. La punta del ataque podría ser para Alemao.