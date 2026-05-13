Edin Terzic lanza su primera petición al Athletic para agilizar el plan de mercado

Ángel Cotán 13 MAY 2026 - 09:32h.

El técnico alemán apunta a realizar cambios en la plantilla rojiblanca

Uriarte prepara "una sorpresa" para Valverde y avanza los primeros pasos de Edin Terzic en Bilbao

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El Athletic Club afronta este miércoles un partido importantísimo por sus aspiraciones ligueras. Tras el sinsabor de la pasada jornada en San Mamés, Ernesto Valverde regresa a Cornellà con la posibilidad de asaltar la séptima posición. Restan tres partidos para conocer cómo acabará la temporada el equipo rojiblanco, aunque desde la distancia, Edin Terzic ya mueve hilos de cara al próximo curso.

El preparador alemán, oficializado hace días en Bilbao, está tomando partido en decisiones de futuro que afectan directamente a la primera plantilla. No obstante, más allá de un exhaustivo análisis desde la distancia, Terzic quiere ir más allá.

Tal y como avanza El Correo, el preparador de Menden ha lanzado a la entidad rojiblanca una primera petición que afectará al verano de los futbolistas, pero sobre todo ayudará a acometer el plan de mercado del próximo técnico de los leones.

Edin Terzic lanza su primera petición al Athletic

Según la citada fuente, Terzic aboga por una pretemporada diferente, y a diferencia de anteriores ocasiones, ha pedido al club que aumente el número de compromisos amistosos durante el próximo verano. La razón atiende a razones de mercado, pues el técnico alemán desea analizar la amplia plantilla que tendrá entre manos al máximo.

El plan de mercado del preparador germano pasa por aligerar la nómina de futbolistas que tiene actualmente el Athletic. De ahí que, antes de precipitarse en sus decisiones, pida a la entidad bilbaína un calendario estival repleto de amistosos para afinar.

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En la agenda de partidos que deberá programar el Athletic ya destaca un enfrentamiento ante la Real Sociedad. Aún sin fecha, Edin Terzic volverá a verse las caras con Pellegrino Matarazzo, aunque esta vez no en la Bundesliga, sino en la Euskal Herriko Txapela. Muchos de los jugadores rojiblancos ya saben que el próximo verano se juegan un puesto en el equipo.