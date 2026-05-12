El Athletic, a por Europa sin Batman ni Robin: adiós a Nico Williams y Oihan Sancet

La prelista de España para el Mundial 2026: fijos, dudas y posibles sorpresas

Es complicado llevar un Caso peor que el de Nico Williams esta temporada

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Bilbao"A perro flaco...", que si "nos ha mirado un tuerto" o que si "Dios da pan a quien no tiene dientes"... Se nos van a acabar los refranes chungos con la gafada temporada 2025-26 del Athletic Club que es una sucesión de penas, contratiempos y pesadumbres que agotan al athleticzale más forofo, contumaz y furibundo.

A falta de tres partidos para que concluya una Liga estomagante, en la que el récord institucional de 18 derrotas está a tiro de un pinchazo más, la tropa de Ernesto Valverde se presenta este miércoles en Cornellá el Prat para enfrentarse con un RCD Espanyol que lleva la friolera de 18 jornadas sin ganar a nadie… y sí, ese último partido triunfal blanquiazul tuvo que ser en San Mamés en la primera vuelta.

Y es ese horrible devenir por el último curso del 'Txingurri' Valverde e Iñigo Lekue el que hace temer a la afición zurigorri que esa desdichada estadística de una victoria en las últimas 25 visitas a los ‘pericos’ no se va a adecentar esta semana del mes de mayo.

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La doble lesión muscular de Nico Williams y Oihan Sancet, Batman y Robin, los teóricos dos futbolistas más talentosos y diferenciales de la plantilla bilbaína, frente a los de Corberán han terminado por disparar las tracas de los agoreros y cenizos que, seamos sinceros, están viviendo el año de sus vidas.

Esta temporada está siendo porno duro y palomitas para los partidarios del drama y de dinamitar -cuando vienen mal dadas- la Filosofía, San Mamés, Ibaigane y hasta Lezama si les dejasen… librándose por los pelos el Hermanamiento de Peñas de Gamiz-Fika, para regocijo de los equipos vecinos y sus machacas en X.

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Y lo cierto es que la campaña de Nico Williams y Oihan Sancet, Batman y Robin, se lo ha puesto a huevo

Y ahora, tras un caso como el del Junior, imposible de ser peor llevado y resuelto, con un 'Ciervo' de Mendillorri que necesita un libro de instrucciones para descodificarle, hay que confiar en esa imprevisibilidad del Athletic para que la arme parda ante Espanyol, Celta y Real Madrid con los 'otros', en plan Amenábar.

Es agarrarse a esa alocada pequeña esperanza, tipo el segundo tiempo de Bérgamo y Vitoria-Gasteiz, o bajarse el Ibiza Mix nº4 preparándote un daikiri.