Jorge Morán 10 MAY 2026 - 18:41h.

El equipo perico está muy cerca de los puestos de descenso

Bordalás responde a su futuro en pleno runrún como sustituto de Manolo González en el Espanyol: "Estoy tranquilo"

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No hay debates con Manolo González en el Espanyol. Después de la derrota de los pericos contra el Sevilla, las dudas con el futuro del entrenador empezaron a aflorar por la ciudad de Barcelona. Y no es para menos. La racha de los catalanes es de las peores de la historia de LALIGA EA SPORTS y muchos no saben cuál puede ser la solución para lo que está ocurriendo.

El Espanyol todavía no ha ganado ni un partido en lo que llevamos de 2026. En concreto, su última victoria data del 22 de diciembre de 2025, ante el Athletic en San Mamés. Desde ese momento, 139 días sin conocer la victoria y 18 jornadas sin rascar los tres puntos.

El futuro de Manolo González en el Espanyol

Con estos resultados, las dudas en torno a la figura de Manolo González han aparecido por Barcelona. Para todos menos para el Espanyol. La directiva del club es consciente de que el equipo no pasa por un buen momento y que el tiempo cada vez es menor, pero no dudan en confiar en su entrenador. Es por ello que han decidido que el técnico seguirá al frente del banquillo en lo que resta de temporada y no se buscará a un sustituto para el final de LALIGA EA SPORTS.

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Una decisión que choca con las prisas que normalmente tienen en otros clubes, en dónde a la mínima se deja de confiar en los entrenadores. Y es que aunque los resultados no sean los mejores, la primera vuelta del Espanyol fue histórica e incluso se atrevieron a mirar a los ojos a los puestos de Europa. Muy lejos queda esa situación, pero pese a ello, según las informaciones del diario AS, el técnico seguirá los próximos tres partidos. Hay que recordar que de la mano de Manolo González llegó el equipo perico de nuevo a LALIGA EA SPORTS.