El vestuario del Espanyol rompe su silencio y se conjura contra el Sevilla: "Las rachas acaban"

Ángel Cotán 05 MAY 2026 - 16:43h.

El Sevilla - Espanyol del próximo sábado se convierte en una final por la salvación

Los puntos que necesita el Sevilla para salvarse tras la victoria ante la Real Sociedad

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El fútbol está en constante cambio, y lo que hace unos días parecía blanco, puede convertirse en negro en cuestión de dos partidos. Y si no que se lo pregunten al RCD Espanyol. El conjunto perico finalizó la primera vuelta como un tiro y serias opciones de participar en competición europea la próxima campaña. Ahora, a falta de cuatro jornadas, su situación ha cambiado drásticamente y se juega la salvación en un Ramón Sánchez-Pizjuán que ha activado el 'Modo Manicomio'.

En esta pronunciada racha de malos resultados, la afición perica ha echado en falta la autocrítica desde dentro. Los encuentros pasaban, la victoria no llegaba y el colchón de puntos se reducía. El próximo sábado, si el Sevilla FC vence le superará en la tabla clasificatoria. Una situación de alarma que ha obligado al vestuario catalán a romper su silencio.

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El vestuario del Espanyol rompe su silencio y mira al Sevilla

Uno de los pesos pesados del vestuario perico da la cara públicamente para calmar las aguas. A cuatro días de visitar Nervión, Edu Expósito reflexiona sobre la mala racha espanyolista y el miedo que rodea a toda la afición perica. El centrocampista pide confianza y avanza que el equipo cambiará de chip en las cuatro jornadas que restan.

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Este es el mensaje del jugador del RCD Espanyol en los días previos a enfrentarse al Sevilla: "Duele esta situación después de todo lo bueno que habíamos hecho. Nos hemos metido nosotros solos y tenemos que sacarlo juntos como ya hemos hecho otras veces.

Las rachas negativas también acaban y el sábado tenemos una de las cuatro finales que nos quedan para volver a empezar a cambiarlo todo. Sabemos perfectamente lo que representamos. Somos el mismo equipo que había generado ilusión y estoy convencido de que lo vamos a sacar. Elijo creer. Somos el Mágico".