Pepe Jiménez Sevilla, 04 MAY 2026 - 19:51h.

La afición del Sevilla adelantó su llegada al Sánchez-Pizjuán para arropar

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Ya está el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. El conjunto dirigido por Luis García Plaza llegó a su estadio este lunes poco después de las 19.30 horas arropado por cientos de aficionados que adelantaron su llegada a Nervión para arropar a su equipo.

Como si de una noche europea histórica se tratase, el público recibió a su equipo entre cánticos, bufandas y gritos de ánimos para intentar llenarles de energía antes de esta importante cita.