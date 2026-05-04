Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Sevilla FC
Competicion:

La espectacular llegada del Sevilla al Sánchez-Pizjuán para jugar ante la Real

La llegada del Sevilla FC al Sánchez-Pizjuán para jugar ante la Real Sociedad
Captura del vídeo de la llegada. Kiko Hurtado
Compartir

Ya está el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. El conjunto dirigido por Luis García Plaza llegó a su estadio este lunes poco después de las 19.30 horas arropado por cientos de aficionados que adelantaron su llegada a Nervión para arropar a su equipo.

Como si de una noche europea histórica se tratase, el público recibió a su equipo entre cánticos, bufandas y gritos de ánimos para intentar llenarles de energía antes de esta importante cita.

PUEDE INTERESARTE
Temas