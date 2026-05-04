El Levante pierde de una tacada a su pareja estrella y cruza los dedos por una tercera lesión

Fran Fuentes 04 MAY 2026 - 13:35h.

Carlos Álvarez e Iván Romero podrían no jugar más, y aún no se sabe para cuánto tiene Tunde

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El Levante UD ha comunicado de manera oficial el alcance de las lesiones de Carlos Álvarez e Iván Romero, dos bajas sumamente importantes teniendo en cuenta la lucha por la permanencia. Ambos futbolistas sufrieron problemas en el duelo del conjunto granota frente al Villarreal CF, y ahora el club ha publicado sus respectivos partes médicos. En el caso del centrocampista, este sufre una lesión de grado 2 de la sindesmosis anterior del tobillo izquierdo. Por parte del delantero, este tiene una lesión muscular en el tibial posterior izquierdo. En ambos casos no se destaca el tiempo estimado de baja, pero con apenas cuatro partidos por delante, el calendario juega en contra de Luís Castro.

Con Carlos Álvarez, las posibilidades de que no vuelva a jugar esta temporada son reales, mientras que Iván Romero se espera que llegue a las últimas fechas. Sea como fuere, todo dependerá de la evolución de ambos jugadores. Una pérdida mayúscula cuando el conjunto granota está tratando de evitar el descenso.

Kareem Tunde recae y pinta a baja con Carlos Álvarez e Iván Romero

Por otra parte, la lesión de Kareem Tunde mantiene en vilo a la parroquia granota. Y es que, de momento, no se ha publicado parte médico, por lo que hay quien piensa que le siguen haciendo pruebas, y quien cree que es porque no debe ser grave. El extremo sufrió frente al Sevilla una lesión en el aductor, de la que ya se había recuperado supuestamente. Sin embargo, frente al Villarreal recayó de esta. Tanto es así que, habiendo entrado en el descanso, tuvo que ser sustituido por Etta Eyong en el minuto 68 de partido. Es decir, que apenas duró 12 minutos sobre el terreno de juego.

Así las cosas, el Levante UD pierde a dos de sus jugadores clave en este tramo final de la temporada, donde se lo juega todo. De este modo, el preparador portugués tendrá que tirar sin dos futbolistas clave... y cruza los dedos para que la recaída de Tunde se quede en un susto.