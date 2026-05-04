Basilio García Sevilla, 04 MAY 2026 - 10:30h.

Ya la vistió en su última victoria, ante el Atlético de Madrid

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El Sevilla FC se está tomando el partido de este lunes ante la Real Sociedad como lo que es, toda una final. No solo por la permanencia en LALIGA EA SPORTS, sino por la propia supervivencia de un club que vive sus peores momentos del Siglo XXI. Por ello, desde todos los estamentos están poniendo toda la carne en el asador para conseguir esa victoria que le saque de los puestos bajos de la tabla clasificatoria.

Así, el club ha anunciado este lunes que el partido ante los donostiarras lo disputará con la equipación retro que estrenara hace algo menos de un mes, en la jornada 31 del presente campeonato. El diseño especial de Adidas se utilizó en el partido ante el Atlético de Madrid en el que llegó el último triunfo del equipo nervionense, en la jornada que LALIGA señaló para que volvieran los diseños más representativos de las décadas anteriores. De momento, para un equipo que gana tan poco, la estadística es del cien por cien de victorias con esta camiseta, como para desdeñarla.

“El Sevilla FC lucirá esta noche la equipación retro de la actual temporada”, explicaba el club a través de sus redes sociales, en una noticia que se enmarca dentro del ambiente tan especial que vivirá el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en la noche de este lunes.

Un ambiente especial

Este lunes, como aquel sábado 11 de abril, el Ramón Sánchez-Pizjuán generará un ambiente especial para, se espera, espolear a los sevillistas hacia una victoria que sería balsámica en la situación actual del club. Aunque quedaría mucho por remar.

Las peñas, Biris Norte y todo sevillista que se precie ha estado ‘calentando’ el partido durante los días previos. El club ha puesto su granito de arena y el equipo jugará con una equipación especial que prácticamente despertó la imposible unanimidad del sevillismo.