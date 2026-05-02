Yassine Bono invoca el espíritu de Nervión para salvar al Sevilla: "Los rivales estaban asustados"

Álvaro Borrego 02 MAY 2026 - 13:26h.

El portero reconoce que en momentos así "el Pizjuán se transforma" y está seguro de que "los chicos van a responder"

La probabilidad de descenso del Sevilla FC cambia levemente tras el Girona - Mallorca

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Se cumplen casi tres años de la salida de Yassine Bono y desde entonces casi nada volvió a ser lo mismo. Su salida fue el principio del fin para el Sevilla FC, que desde entonces se desprendió de todo lo que olía a élite. El guardameta marroquí, que llegó a ser premiado como el mejor del mundo en su posición, se marchó con la Europa League de Budapest bajo el brazo, aunque esa misma temporada fue partícipe de las dificultades que el equipo ya empezaba a pasar en LALIGA. Durante todo ese periodo se vivió una comunión irrepetible con la afición y es precisamente su mayor deseo para lo que está por llegar. Que el Sánchez-Pizjuán lleve en volandas a la plantilla hasta la permanencia.

En una entrevista para los medios oficiales del club, el único Trofeo Zamora de la historia del Sevilla FC aprovechó la coyuntura para mandar un mensaje a los aficionados: "El Sevilla, más allá de la situación en la que pueda estar, cuando el Sánchez-Pizjuán entra en esa atmósfera de partido grande, se transforma. Seguro que será así porque el Sevilla es un grande y en los momentos importantes los chicos van a responder".

Bono no duda que el estadio volverá a ser fundamental el lunes ante la Real Sociedad y sabe por experiencia que eso se transmite al césped: "Que el equipo sienta ese empuje de la afición y haya un ambiente que permita al equipo ganar y llevarse los tres puntos. Los jugadores tienen mucha responsabilidad y saben lo que se están jugando. Les deseo muchísima suerte y mucha fuerza para este final de temporada".

Ahora el sevillismo se aferra al espíritu de las grandes noches, en las que los rivales llegaban asustados a Nervión, y eso debe ser clave para dar el primer paso contra la Real Sociedad: "Esas noches hubo un ambientazo. Primero contra el Manchester de blanco y luego contra la Juventus, de rojo. Recuerdo que los rivales estaban casi asustados. Se generó un ambiente que empujó a los futbolistas y que nos permitió ganar esos partidos contra equipos importantes. El Sánchez-Pizjuán tuvo un rol muy importante y ojalá pueda volver a darse el lunes".