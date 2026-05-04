Javi Casquero apela ante la Real Sociedad a un partido concreto del Sevilla: "Yo iba poseído"

Ángel Cotán 04 MAY 2026 - 12:30h.

Formó parte del equipo que sentó las bases de la etapa gloriosa

El Sevilla saca del armario la equipación retro para la final ante la Real Sociedad

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El Ramón Sánchez-Pizjuán ya vela armas. La casa de todos los sevillistas volverá a lucir sus mejores galas este lunes para afrontar una nueva 'final'. En esta ocasión no sonará el himno de la UEFA Europa League de fondo, pero se juega algo más que la gloria: la vida. La situación del Sevilla FC en LALIGA EA Sports es crítica, aunque los resultados de la jornada le brindan la opción de depender de sí mismo. El primer escollo por la salvación es la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo y Javi Casquero apela a un partido concreto para llevar en volandas a los pupilos de Luis García Plaza.

El exfutbolista de Talavera defendió la elástica rojiblanca durante cinco años. Eran unos tiempos en los que el club, golpeado por otra grave situación económica, bajó al barro y logró regresar para sentar las bases de un equipo campeón.

Casquero, ante los micrófonos de La Pizarra de Quintana de Radio MARCA, lanza la vista atrás y desempolva un partido decisivo en el que sintió al Sánchez-Pizjuán como nunca. Desde su experiencia en el terreno de juego, el que fuera centrocampista sevillista explica qué aporta Nervión a los profesionales en noches como la de este lunes.

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Javi Casquero apela a un partido concreto del Sevilla ante la Real Sociedad

Era la última jornada de la temporada 2003/04. El Sevilla recibía a Osasuna un domingo 23 de mayo y se jugaba el billete a la por entonces Copa de la UEFA tras nueve años sin pasearse por Europa. En un duelo titánico, los hispalenses se impusieron al cuadro rojillo con un Nervión volcado gracias al solitario de tanto de Julio Baptista. El resto es historia.

Casquero fue titular en aquella batalla futbolística. Hecho que le ha motivado a apelar a aquella cita para afrontar el duelo ante la Real Sociedad: "Yo he sentido desde dentro, y además en un momento que jugamos en Europa League, y hay un partido contra Osasuna que debíamos ganar, íbamos empate a cero y en la segunda mitad la afición comienza a animar como locos. Yo recuerdo que empiezo a presionar totalmente poseído, robamos la pelota la coge Baptista fuera del área, marca gol, 1-0 y nos clasificamos. Y esa es la energía del Sánchez-Pizjuán. Los futbolistas van a sentir una energía que no vivirán en otro campo".

El de Talavera también sacó pecho del título cosechado en una Segunda División de mucho nivel en la 2000/01: "Es buen momento para recordar que hace no mucho, hace 25 años, el Sevilla quedó campeón de una liga de Segunda División que dicen que ahora es muy competitiva, pero estaba el Atlético de Madrid, el Betis, el Tenerife... y el Atlético no subió esa temporada. Ahí jugaban Torres en el Atleti, en el Betis Joaquín... Muchos aficionados jovencitos tienen que saber de dónde viene el Sevilla y que estuvimos en un momento de ruina absoluta económica y lo sacamos adelante. Mi generación hizo muchísimo para todo lo que hizo después".