Diego Páez de Roque 04 MAY 2026 - 07:36h.

Leandro Cabrera no quiso centrarse en el Sevilla-Real Sociedad

Uno por uno del Espanyol ante el Real Madrid: cinco suspensos en Cornellá

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El RCD Espanyol atraviesa una preocupante racha negativa de partidos a falta de 4 jornadas para que concluya LALIGA EA Sports. Antes del 2026, desde el club perico incluso se soñaba con disputar competición europea la temporada que viene. Sin embargo, después de 17 derrotas y llevar todo el año sin ganar, ya se mira a la zona baja de la clasificación.

Actualmente, el equipo catalán suma 39 puntos y ocupa la posición 13 en la tabla de la competición doméstica. Aunque tiene margen, seguir acumulando derrotas podría suponer un final de campaña muy complicado.

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Y una de los encuentros que definirá el final de temporada de los de Manolo González será el del próximo sábado a las 16:15h contra el Sevilla. El conjunto hispalense se encuentra metido en los puestos de descenso, aunque una victoria esta noche contra la Real Sociedad les permitiría respirar algo más tranquilos.

Leandro Cabrera 'pasa' del Sevilla

El de esta noche será un partido donde no solo los aficionados sevillistas y txuri-urdines tendrán un ojo puesto, sino las aficiones de todos los equipos involucrados en la zona de descenso, incluido la del RCD Espanyol.

No obstante, Leandro Cabrera ha querido no darle importancia al encuentro liguero de hoy y ya centrarse en su duelo del próximo sábado, el cual ha catalogado como "una final" tras la derrota contra el Real Madrid en Movistar+.

“Independientemente de lo que haga el Sevilla contra la Real Sociedad, nosotros nos lo tomamos como una final. Vamos a por los tres puntos y la salvación”, comentó.

El defensa uruguayo también analizó el encuentro frente al Real Madrid. “Estamos dolidos porque creo que durante mucho tiempo les supimos minimizar. En el segundo tiempo Vinicius tuvo una actuación magnífica. Dos jugadas individuales muy buenas. Tampoco pudimos nosotros concretar nuestras ocasiones. Fue una derrota justa”.

Además, acerca de la mala racha que atraviesa el equipo, mencionó que "el vestuario está fuerte, mentalizado". "El fin de semana que viene tenemos una final contra el Sevilla. Ante el Madrid nos superó un rival mejor. No pudimos mantener el nivel de la primera parte. Te superan y te vas con cero puntos”.