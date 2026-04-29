Ángel Cotán 29 ABR 2026 - 09:19h.

El técnico perico está en la cuerda floja

El Big Data predice el desenlace del descenso: tres equipos para un puesto, dos tocados y cuatro dudas

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Todo está muy abierto en la zona baja de LALIGA EA Sports. Tras la disputa de 33 fechas ligueras, Real Oviedo, Levante y Sevilla FC ocupan los puestos que condenan a la caída a la categoría de plata. En apenas seis puntos se encuentran nueve equipos que batallarán en las próximas cinco jornadas por eludir la quema, siendo uno de los implicados el RCD Espanyol. Santi Cañizares aborda este caso difícil de explicar.

Tras una espectacular primera vuelta de campeonato en la que plantó cara al Real Betis por la quinta plaza, el equipo de Manolo González está protagonizando una caída casi sin precedentes en la máxima categoría.

Con 39 puntos en el casillero, el cuadro perico necesita un triunfo para espantar fantasmas. En la próxima jornada recibirá la visita del Real Madrid, y si no consigue la victoria, visitará el Ramón Sánchez-Pizjuán en la jornada 35 para enfrentarse a un equipo que se juega la vida... y la suya propia.

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Santi Cañizares aborda el caso del Espanyol y el descenso

Santi Cañizares compareció en Despierta San Francisco de Radio MARCA. Allí, el ahora tertuliano respondió a la posible destitución de Manolo González: "No lo sé, tendría que estar ahí y ver la situación. Analizar las cosas, es difícilmente explicable. El Espanyol está a dos puntos de salvarse. La pregunta evidentemente tiene todo el sentido, pero creo que ya es casi demasiado tarde".

El que fuera portero internacional analizó su situación respecto al descenso: "Estamos en la jornada 33, quedan cinco jornadas y en un partido se soluciona todo esto. Es sorprendente lo que le ha pasado al Espanyol, no es lo habitual. Una primera vuelta de entrar en Europa y una segunda de ser el equipo con menos puntos. No tiene una explicación muy lógica, lo que está claro es que el equipo, al no ganar, llega un momento en el que normalizas que eres incapaz de ganar un partido y ya juegas con miedo cada pelota, tu mente no está limpia y te metes en un problema como el que te has metido. Por suerte, con un margen suficiente, que yo creo que por eso ha aguantado al entrenador, y que quizás sea más que suficiente para salvarse".

Eso sí, Cañizares avisa a la entidad perica. El Sevilla marca actualmente el descenso y con una distancia de cinco puntos no puede relajarse: "Son 39 puntos. Hay que conseguirlos, eh, porque el Sevilla ahora mismo tiene 34. Son cinco puntos de distancia todavía y en cinco jornadas son muchos. Y además hay muchos equipos implicados en esa situación, Rayo, Valencia, Alavés, Mallorca... lo normal es que salga adelante, pero qué difícil es explicar lo que le ha ocurrido al Espanyol esta temporada".