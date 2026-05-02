Alineaciones confirmadas de Alavés y Athletic en la jornada 34: otra suplencia para Oihan Sancet

Los leones han ganado por fin fuera de Bilbao y suman ya 44 puntos salvadores

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BilbaoPonga un derbi vasco en su vida si quiere alegrías, aunque el juego no tenga nada que ver con el exhibido por PSG y Bayern en la semifinal de la Champions. Es otro planeta. Y el Athletic Club de Ernesto Valverde, ya salvado con sus 44 puntos tras vencer en sendos derbis a Osasuna en San Mamés, y aunque ha tirado el primer tiempo, este sábado por la noche en Mendizorrotza, ante el Deportivo Alavés de un florido Quique Sánchez Flores, rival en la jornada 34 del campeonato.

Un duelo áspero, con muchísimo en juego, sobre todo para los locales, que ha terminado con un marcador en remontada doble de (2-4) con los goles de Antonio Blanco, Tenaglia y las genialidades individuales de Robert Navarro y Oihan Sancet aparte de un doblete de Nico Williams. Resultado que deja a los bilbaínos con 44 puntos a falta de 4 jornadas para cerrar el curso.

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La próxima cita será en San Mamés, ante el Valencia CF de Carlos Corberán, el domingo 10 de mayo a las 16.15 horas. Una final para los ches (39) que los tienen ambos de corbata con la igualdad de tantos equipos y una oportunidad de ir a por Europa para los bilbaínos.

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El primer tiempo ha sido un puñetazo en el rostro. Con el escenario a reventar -ya que no quedaban entradas por vender- el Athletic nos engañó porque parecía salir bien, tocándola y todo, pero es desesperante: ya ha encajado un golazo para el 8' de Antonio Blanco en la línea de varios tantos increíbles recibidos este año. El gol de su vida y otra vez que tocaba remontar.

Pero claro, de nada sirve tener un 60 % de posesión si no filtras un pase, si el centro del campo no crea ni aire y si te tiras media hora larga sin chutar a la portería rival, ya que la única ¿ocasión? del primer tiempo fue un centrochut de Nico Williams que se fue por poco y un par de remates de Iñaki Williams y Guruzeta muy desviados.

La intensidad era negativa y muy por debajo de la alavesa. Así es imposible ni inquietar a Sivera ni preocupar a un rival que lucha por no bajar y que disfrutó en el 43' de un penaltito de Rego (que no era) a Toni Martínez que el VAR salvó milagrosamente por fuera de juego... ¡Uff!

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Tan mal lo vio Ernesto Valverde ante sus paisanos que metió tres cambios al descanso, porque el equipo era una globo deshinchado. Y fueron un milagro instantáneo, porque Robert Navarro, recién entrado al campo, marcaba -ayudándose de un rebote- en el 46 en un chispazo individual. da para debate, ya que el catalán lleva 8 goles y este curso tiene bastante más TNT que muchos de sus afamados compañeros.

Entre el diluvio y el empate el partido se espesó, Quique cambió de mediocentros y hasta se fue la luz con la tormenta. Y tuvo que volver con el gol de Nahuel Tenaglia a la salida de un córner en el que se adelanta a la acción de la defensa vizcaína con el 2-1 en el 68'. Otro coscorrón más ABP contra el Athletic.

Y por fin aparecen los cracks del Athletic: Sancet & Nico Williams

Pero ayy amigo, ahí resucitó el genio rebelde de Oihan Sancet... En el 74' metió un golazo de bandera por la escuadra yéndose él solo entre 5 rivales. Su 4º gol en esta liga y vaya txitxarro. A ver si coge la onda, aunque sea muy tarde.

Y en el 83' marcaba Nico Williams el 2-3 con otro buen gol en combinación con Guru (autor de dos asistencias) matando el Junior el duelo con un 2-4 tras un grave fallo de Tenaglia y una bonita vaselina. Ya son 44 puntos y ya llueve menos. Ahora tocaría pensar en Europa. ¿No?