Celia Pérez 01 MAY 2026 - 13:57h.

El técnico babazorro analizó la previa y elogió a su homólogo

Ernesto Valverde, a evitar igualar en Mendizorrotza una marca fatídica del Cuco Ziganda

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El Athletic visita este sábado Mendizorroza en el que será uno de los últimos partidos de Ernesto Valverde al frente del equipo. El Txingurri vive sus últimas semanas antes de abandonar definitivamente el cargo de entrenador del primer equipo. Un adiós que deja un profundo calado en el mundo del fútbol, no solo en su plantilla, también en sus homólogos, que halagan su trayectoria.

Uno de ellos ha sido Quique Sánchez Flores, ahora en el Deportivo Alavés. El técnico babazorro ha valorado el adiós de Valverde y ha confesado encontrarse unido a su filosofía. "Bueno, los entrenadores tenemos fecha de caducidad y él ha hecho un trabajo extraordinario también en el Athletic, sumando a todos los trabajos anteriores que ha hecho en su currículum", comenzó señalando.

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"Por lo tanto, desde la honestidad, desde la sencillez, desde la humildad, me parece que ha hecho cosas muy interesantes. A lo mejor él ha entendido que es el momento. El trabajo de él siempre es extraordinario, porque no ha cambiado nada en todos estos 25 años, no ha cambiado absolutamente nada. Sigue viviendo el fútbol de la misma manera, se ha adaptado a los tiempos y me parece que es un entrenador extraordinario. Me gusta y me gusta mucho como persona; por lo tanto, me siento bastante unido a la filosofía de Ernesto", apuntó.

Apuntó que el rival va a proponer también mucha intensidad y es uno de los mejores de la liga en eso. "Entonces para nosotros la recuperación entre partidos va a ser esencial”, señaló consciente de que “los derbis siempre tienen un componente emocional superior a casi todo”, por lo que se mostró convencido de que no tendrán tiempo de relajarse.

En cambio, matizó que “es un partido igual de importante que el anterior e igual de importante que los siguientes”.

Desveló que no suele mirar la clasificación ni los partidos del fin de semana. “No me gusta ver los partidos donde los equipos están implicados con nosotros porque emocionalmente se pierde mucho, se desgasta uno mucho y me gusta jugar nuestro partido y nada más”, remarcó.